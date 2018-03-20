MSÜ soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava başvuran adaylar 20 Mart’tan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden yayınladı.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

(SORULARIN YÜZDE 10’LUK BÖLÜMÜ GÖRÜLEBİLİR)