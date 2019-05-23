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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:/

Minik öğrenciler dersi doğada oynayarak yaptı

MEB tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler, derslerini okul bahçelerinde oyun oynayarak yaptı.

Minik öğrenciler dersi doğada oynayarak yaptı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler okul bahçelerinde oynayarak ders yaptı. Bu kapsamda, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Mehmetçik Anaokulu öğrencileri de okul bahçesinde hem oyunlar oynadı hem de resim, taş boyama, çiçek dikimi, doğa gözlemi gibi faaliyetlere katıldı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, uluslararası çapta düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'deki tüm anaokullarındaki öğrencilerin, öğretmen ve velileriyle okul bahçelerinde çeşitli oyunlar oynayacaklarını belirtti. Öğrencilerin açık havada geleneksel oyunlar da oynayacaklarını söyleyen Gençoğlu, "Bakanlığımızın amacı, çocuklarımızı oyun ve eğitim temasında doğada buluşturmak. Evlerde çocuklara sorulan 'Bugün okulda ne yaptın?' diye çok klasik bir soru vardır. Çocuklarımız bu soruya 'oyun oynadık' cevabını versin istiyoruz. Oyun oynamak çocuklar için önemli. Oyun, eğitimden ayrı bir şey değil. Öğrenme ve eğitimle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Minik öğrenciler dersi doğada oynayarak yaptı

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin aktif olarak yer alacağı etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini belirten Gençoğlu, faaliyetlerin geleneksel oyunların yaşatılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

ÇOÇUKLARIMIZLA OYUNLARA KATILDIK'
Etkinliğe katılan velilerden Alper Zorlu, anaokulu çağındaki çocukların oyun oynayarak öğrendiklerini, etkinliğin düzenlenmesinden memnun olduğunu anlattı. Velilerden Zeliha Altakhan da çocukların doğada oyun oynamaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "Etkinlik sayesinde bizler de çocuklarımızla oyunlara katılıyoruz ve onlarla vakit geçiriyoruz. Hem onlar hem de bizim için çok güzel bir deneyim oldu" dedi.

 

 

 

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