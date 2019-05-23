Minik öğrenciler dersi doğada oynayarak yaptı
MEB tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler, derslerini okul bahçelerinde oyun oynayarak yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler okul bahçelerinde oynayarak ders yaptı. Bu kapsamda, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Mehmetçik Anaokulu öğrencileri de okul bahçesinde hem oyunlar oynadı hem de resim, taş boyama, çiçek dikimi, doğa gözlemi gibi faaliyetlere katıldı.
'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, uluslararası çapta düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'deki tüm anaokullarındaki öğrencilerin, öğretmen ve velileriyle okul bahçelerinde çeşitli oyunlar oynayacaklarını belirtti. Öğrencilerin açık havada geleneksel oyunlar da oynayacaklarını söyleyen Gençoğlu, "Bakanlığımızın amacı, çocuklarımızı oyun ve eğitim temasında doğada buluşturmak. Evlerde çocuklara sorulan 'Bugün okulda ne yaptın?' diye çok klasik bir soru vardır. Çocuklarımız bu soruya 'oyun oynadık' cevabını versin istiyoruz. Oyun oynamak çocuklar için önemli. Oyun, eğitimden ayrı bir şey değil. Öğrenme ve eğitimle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.
Öğrenci, veli ve öğretmenlerin aktif olarak yer alacağı etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini belirten Gençoğlu, faaliyetlerin geleneksel oyunların yaşatılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.
‘ÇOÇUKLARIMIZLA OYUNLARA KATILDIK'
Etkinliğe katılan velilerden Alper Zorlu, anaokulu çağındaki çocukların oyun oynayarak öğrendiklerini, etkinliğin düzenlenmesinden memnun olduğunu anlattı. Velilerden Zeliha Altakhan da çocukların doğada oyun oynamaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "Etkinlik sayesinde bizler de çocuklarımızla oyunlara katılıyoruz ve onlarla vakit geçiriyoruz. Hem onlar hem de bizim için çok güzel bir deneyim oldu" dedi.
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