Milli sporcular beden eğitimi öğretmeni oluyor
MEB 200 milli sporcuyu beden eğitimi öğretmen olarak atayacak. Başvurular 23-29 Ocak’ta alınacak, atamalar 1 Şubat’ta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanmasının önünü açtı. Türkiye’yi uluslararası oyun ve yarışmalarda temsil eden profesyoneller okullarda sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabilecek.
İLK 3’E GİRME ŞARTI
MEB’in yayınladığı duyuruya göre başvuracak milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacak. Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi alınmış olması gerekecek.
Başvurular MEB’in ‘personel.meb.gov.tr’ adresi üzerinden alınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle