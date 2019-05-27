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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

Mezuniyet coşkusunu konserle yaşadılar

Okulların kapanmasına az bir süre kala, mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Ortaokuldan mezun olarak liseye adım atan öğrenciler kep fırlattıktan sonra Ece Seçkin ve Ozan Doğulu ile eğitim yılının yorgunluğunu attı.

Mezuniyet coşkusunu konserle yaşadılar
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Doğa Koleji öğrencileri, liseye geçiş töreninde kep attı. Öğretmen ve aileler, gençlerin mezuniyet sevincini, onlarla paylaştı. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde eğitim alan 6 bin 130 öğrenci, ortaokulu tamamlayarak liseye geçiş yaptı. Tören, Ülker Sports Arena’da gerçekleşti. İsimleri okunarak, sahneye davet edilen öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini attı. Mezun olan öğrenciler, tören sonrasında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu’nun verdiği konserde eğlendi.

ECE SEÇKİN VE OZAN DOĞULU İLE COŞTULAR
Ece Seçkin, öğrencilere içtenlikle yaklaşarak samimi diyaloglarda bulundu. Seçkin, “Böyle büyük bir organizasyonda yer almak ve daha da önemlisi çocukların heyecanını paylaşmak beni çok mutlu etti. Beni dinlemeyi tercih etmeleri çok güzel bir duygu. Ciddi bir kalabalık var, çok heyecanlıyım. Bir an önce sahneye çıkıp çocuklarla buluşmak istiyorum” dedi.

Sonrasında sahneye çıkan Ozan Doğulu’nun hareketli şarkılarına eşlik eden öğrenciler, liseye geçiş coşkusunu yaşadı. Sekiz yıl süren eğitim hayatını tamamlayarak lise eğitimlerine Doğa Koleji’nde devam edecek öğrenciler, okullarından ve arkadaşlarından ayrılmayacak olmanın da mutluluğunu yaşadı.

‘GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYORUZ’
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, törenin açılışında şöyle konuştu:
“Değerli velilerimiz, hiç şüphe yok ki; çocuklarımız, aldıkları eğitim ve sizlerin emekleri sayesinde hedefledikleri ve hakettikleri yere gelecek, ortaokulda gösterdikleri başarıyı hayat boyu sürdürecek. Onlarla ne kadar gurur duysanız az. Çağdaş Türk toplumunun geleceği olan evlatlarımız, sizlerin olduğu kadar bizim de gurur kaynağımız. Günümüz lise eğitimine farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Türkiye genelinde, Anadolu liseleri ile fen ve teknoloji liselerimizle geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz. Bu farkındalıkla hareket ederek, ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel donanımlara sahip, sorgulayan ve kayıtsız kalmayan nesiller yetiştiriyoruz. Her öğrenciyi ayrı değerlendirerek yeteneklerini keşfeden; sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendiren, ailemizin değerli üyeleri, öğretmenlerimizi de kutluyorum.”

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