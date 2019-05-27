Mezuniyet coşkusunu konserle yaşadılar
Okulların kapanmasına az bir süre kala, mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Ortaokuldan mezun olarak liseye adım atan öğrenciler kep fırlattıktan sonra Ece Seçkin ve Ozan Doğulu ile eğitim yılının yorgunluğunu attı.
Doğa Koleji öğrencileri, liseye geçiş töreninde kep attı. Öğretmen ve aileler, gençlerin mezuniyet sevincini, onlarla paylaştı. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde eğitim alan 6 bin 130 öğrenci, ortaokulu tamamlayarak liseye geçiş yaptı. Tören, Ülker Sports Arena’da gerçekleşti. İsimleri okunarak, sahneye davet edilen öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini attı. Mezun olan öğrenciler, tören sonrasında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu’nun verdiği konserde eğlendi.
ECE SEÇKİN VE OZAN DOĞULU İLE COŞTULAR
Ece Seçkin, öğrencilere içtenlikle yaklaşarak samimi diyaloglarda bulundu. Seçkin, “Böyle büyük bir organizasyonda yer almak ve daha da önemlisi çocukların heyecanını paylaşmak beni çok mutlu etti. Beni dinlemeyi tercih etmeleri çok güzel bir duygu. Ciddi bir kalabalık var, çok heyecanlıyım. Bir an önce sahneye çıkıp çocuklarla buluşmak istiyorum” dedi.
Sonrasında sahneye çıkan Ozan Doğulu’nun hareketli şarkılarına eşlik eden öğrenciler, liseye geçiş coşkusunu yaşadı. Sekiz yıl süren eğitim hayatını tamamlayarak lise eğitimlerine Doğa Koleji’nde devam edecek öğrenciler, okullarından ve arkadaşlarından ayrılmayacak olmanın da mutluluğunu yaşadı.
‘GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYORUZ’
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, törenin açılışında şöyle konuştu:
“Değerli velilerimiz, hiç şüphe yok ki; çocuklarımız, aldıkları eğitim ve sizlerin emekleri sayesinde hedefledikleri ve hakettikleri yere gelecek, ortaokulda gösterdikleri başarıyı hayat boyu sürdürecek. Onlarla ne kadar gurur duysanız az. Çağdaş Türk toplumunun geleceği olan evlatlarımız, sizlerin olduğu kadar bizim de gurur kaynağımız. Günümüz lise eğitimine farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Türkiye genelinde, Anadolu liseleri ile fen ve teknoloji liselerimizle geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz. Bu farkındalıkla hareket ederek, ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel donanımlara sahip, sorgulayan ve kayıtsız kalmayan nesiller yetiştiriyoruz. Her öğrenciyi ayrı değerlendirerek yeteneklerini keşfeden; sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendiren, ailemizin değerli üyeleri, öğretmenlerimizi de kutluyorum.”
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