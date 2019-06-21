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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.06.2019 - 14:47, Son Güncelleme:/

Mesleki gelişim için Almanya’ya gidecekler

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Goethe Enstitüsü arasında yapılan işbirliğiyle Almanca öğretmenleri, Türkiye ve Almanya'da mesleki gelişim programlarına alınacak.

Mesleki gelişim için Almanya’ya gidecekler
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Goethe Enstitüsü arasında yapılan işbirliğiyle Almanca öğretmenleri, Türkiye ve Almanya'da mesleki gelişim programlarına alınacak. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Goethe Enstitüsü Müdürü Eva Marquardt'ın katılımıyla Almanca öğretmenlerinin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik işbirliğini kapsayan ‘mutabakat beyanı’ imza töreni düzenlendi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu'nu stratejik bir eylem planı olarak gördüklerini, vizyondaki hedefleri tek tek hayata geçirmeye gayret ettiklerini ve bu çalışmaların eğitime taraf olan tüm paydaşların görüşleri ve katılımıyla gerçekleştirildiğini anlattı. Eğitimin en temel aktörünün öğretmenler ve okul yöneticileri olduğunu belirten Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında şu ana kadar hazırlanan tüm içeriklerin, akademisyenlerle birlikte öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleriyle hazırlandığını söyledi.

FRANSIZCA VE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ İÇİN YURTDIŞINDA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR
Daha önce de Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ile farklı bir alanda işbirliğine gittiklerini, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik özel bir paket hazırladıklarını hatırlatan Boyacı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Fransızca öğretmenlerimiz için Türkiye ve Fransa'da mesleki gelişim, dört dil becerisi ve temel pedagojik becerilere yönelik bir program geliştirdik. Bu program geçtiğimiz hafta Türkiye'de uygulanmaya başladı. Eylül ayında da öğretmenlerimizi Fransa'ya gönderiyoruz.

Benzer biçimde Arapça öğretmenlerine Türkiye'de 170 saatlik bir program hazırladı. Cumartesi ve pazar günü öğretmenlerimizi Katar'a gönderiyoruz. Katar Üniversitesi'nde öğretmenlerimiz bir ay kadar dört dil becerilerinin geliştirilmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmenlik formasyonu üzerine bir programla devam edecek. Daha sonra Türkiye'ye gelip tamamlayıcı bir programa daha katılarak bunları tamamlayacaklar.

ALMANCA ÖĞRETMENLERİ TÜRKİYE VE ALMANYA'DA EĞİTİM ALACAK
Goethe Enstitüsü ile beraber bir başka projeye imza atıyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin, Osmanlı döneminden bugüne kadar dostluk, kültür ve karşılıklı iyi niyet doğrultusunda ilerledi. İki ülke arasındaki ilişkileri farklı kılan bir başka unsur da Almanya'daki Türk vatandaşlarının bu ülkedeki yurttaşlarla birlikte yazdığı başarı öyküleri. Almanya ve Almanca, pedagojik bir mevzu olmanın ötesinde sosyolojik, kültürel bir konumu da içeriyor. Bakanlık olarak bu dostluk ilişkisini protokollerin ötesinde samimi ve sahici bir boyuta taşımak için bir niyet beyanında bulunduk. Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü buna aynı samimiyetle karşılık verdi. İmzalayacağımız protokolle Almanca öğretmenlerimizi Türkiye'de öncelikle eğitime, bir mesleki gelişim programına alacağız. Bu program dahilinde öğretmenlerimiz öncelikle dört dil becerisi ve pedagojik alan konularında bir programı tamamlayacak. Daha sonra Goethe Enstitüsü ile Alman Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Almanya'da mesleki gelişim programına devam edecekler.

Öğretmenlerimizin yurtdışına gitmesini iki açıdan önemsiyoruz. İlki şu: Dil bir kültür işi. Dolayısıyla dili içinde bulunduğu kültür içerisinde öğrenmek; onu sadece teknik, gramer, kelime bilgisi ya da okuma, okuduğunu anlama, mevzu olarak anlamanın ötesinde bir mevzu. Dili içinde bulunduğu kültür içerisinde, o kültürün zenginlikleri, sağladığı imkânlar ve medeniyete taşıdığı izler ve katkılar bağlamında öğrenmek bizim için stratejik bir öncelik taşıyor. Yurtdışında yabancı dil eğitimini bu eksen içerisinde değerlendiriyoruz.

PROJEYİ BİRİNCİ AŞAMA OLARAK KABUL EDİYORUZ
ikinci olarak da teknik anlamıyla yabancı dil öğretiminin bir uzmanlık gerektiriyor. Öğretmenlerin bu uzmanlık bilgilerini yenilemesi ve geliştirilmesi temel hedeflerimiz arasında. Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmek için ne kadar imkân sağlarsak bu olanağın, çocuklarımıza yeni kapılar açacağından, 21’inci yüzyılın küresel oyuncularını yetiştirmede o oranda katkı sağlayacağından eminiz. Öğretmenlerin dil öğrenimlerine yurtdışında devam etmeleri kritik. Goethe Enstitüsü ile tasarımlar tamamlandı. Öğretmenler seçimlerini yaptı ve eğitimleri başlayacak. Bu çalışmalar bir başlangıç.

Almanca öğretiminin farklı hedef kitlelere ulaştırılması, önceliklerimiz arasında. Bu projeyi birinci aşama olarak kabul ediyoruz. Muhataplarımızın iyi niyeti ve desteğiyle projenin yeni ayakları ve fazlarını bu yıl içerisinde hizmete açacağımızı, genişleteceğimizi, sadece yabancı dil öğretmenlerimize değil diğer öğretmenlerimize de Almanca ile ilgili kendi uzmanlık alanlarında farklı eğitim imkânları sunmayla ilgili gayretlerimizin devam edeceğini ifade ediyoruz. İşbirliklerinden dolayı Alman hükümetine, Alman Büyükelçiliği'ne ve Goethe Enstitüsü'ne teşekkürlerimi sunuyorum.”

‘PAZARTESİ GÜNÜ HEMEN UYGULAMAYA GEÇİYORUZ’
Goethe Enstitüsü Müdürü Eva Marquardt da konuşmasında MEB ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Enstitü olarak dil öğrenimi, kültür alanında çalıştıklarını, bakanlıklar ve yerel partnerlerle projeler yaptıklarını anlatan Marquardt, "Goethe Enstitüsü olarak özellikle dil ve dil öğretimine, eğitimine büyük önem veriyoruz. Adnan Boyacı ve ekibine gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Pazartesi günü hemen uygulamaya geçiyoruz. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor çünkü ilk eğitimler başlayacak. Bu uzun soluklu bir proje. Yıl içinde birçok plan ve proje yapılacak” dedi.

Konuşmaların ardından Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Goethe Enstitüsü Müdürü Eva Marquardt, mutabakat beyanını imzaladı.

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