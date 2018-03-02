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    Meslek liseliler sınavsız geçiş yapabilecek mi?

    Hürriyet Eğitim
    02.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Meslek lisesi mezunları alanlarıyla ilgili program seçtiğinde ek puan alabilecek mi? Sınavsız geçiş yapabilecekler mi? ÖSYM, sıkça sorulan sorularda bunları da yanıtladı. İşte o yanıtlar:

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili açıkladığı sıkça sorulan sorularda meslek lisesi mezunlarıyla ilgili merak edilenleri de yanıtladı. Peki, geçen yıl meslek lisesinden mezun olan ve bu sene sınava giren aday mezuniyet alanıyla ilgili bir lisans programına yerleştiğinde ek puan alabilecek mi? ÖSYM’nin verdiği cevaba göre, bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30 Mart 2012 itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak. İlgili liseye 30 Mart 2012’den sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacak.

    SINAVSIZ GEÇİŞ VAR MI?
    Meslek lisesi mezunlarının bir diğer merak ettiği konuysa sınavsız geçiş hakkıydı. ÖSYM’nin açıklamasına göre, sınavsız geçiş hakkı artık yok. 2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulaması kaldırıldı.

    Etiketler: Meslek Lisesi , üniversite sınavı , ÖSYM , YKS , Yükseköğretim Kurumları Sınavı , sınavsız geçiş
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