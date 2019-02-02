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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.02.2019 - 10:14, Son Güncelleme:/

‘Merdiven altı’ kurslara ağır yaptırım geliyor

MEB, kapatılacak özel eğitim kurslarında ‘merdiven altı’ yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.

‘Merdiven altı’ kurslara ağır yaptırım geliyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kapatılacak özel eğitim kurslarında ‘merdiven altı’ yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, bakanlık tarafından özel öğretim kursları ve temel liselerin kapatılması, eğitim ve öğretim desteği uygulamasının kademeli olarak sona erdirilmesiyle ilgili çalışmaların detaylarını anlattı.

Teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteğinden şu an özel okullardaki öğrencilerin, bulundukları öğretim kademesini tamamlayıncaya kadar faydalanacağını belirten Yıldız, teşvikin 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren ilk defa öğrenim görecek öğrenciler açısından geçerli olmayacağını söyledi. Organize sanayi bölgeleri ile bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için verilen teşviklerin ise devam edeceğini anlatan Yıldız, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bakanlık olarak mesleki eğitimin güçlendirilmesine çok önem verdiklerini söyledi.

DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEKİ TEMEL LİSELERE KOLAYLIK
Kanunda belirtilen dört yıllık süreyi tamamlayarak kapanacak temel liselerin hangi kurumlara dönüşecekleri konusunda da taahhütte bulunduğunu hatırlatın Yıldız, çeşitli sebeplerle taahhütlerini yerine getiremeyen ve kapanma sürecine giren temel liselere de istediği bir kuruma dönüşebilmesi için yeniden müracaat hakkı verildiğini belirtti.

Bu sürecin de devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Temel liseler dönüşebilsin diye olabildiğince önünü açıyoruz, destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz" dedi.

Dönüşemeyen temel liselerin ise haziran sonu itibarıyla kapanmış olacağını belirter Yıldız, şöyle konuştu:
"Fakat süre tamamlandığında dönüşümünü taahhüt etmiş, yeni binasını tutmuş ama inşaat anlamında birtakım eksiklikleri olan kurumlar olabilir. Onlara dönüşüm süreçlerini tamamlamaları noktasında yardımcı olacağız. Yani sürece girmiş, dönüşüm taahhüdünü yerine getirmekte olan, büyük oranda çalışmalarını tamamlamış ama takvim itibarıyla sıkıntısı bulunan kurumlara kolaylık sağlayacağız. Çünkü bizim için önemli olan dönüşüm sürecini tamamlamaları."

TEŞVİKLERİN GERİ TAHSİLİNDE KOLAYLIK OLABİLİR
Yıldız, "Kanuna göre öğrencilere verilen teşviklerin de kapanan temel liselerden tahsil edilmesi gerekiyor. Öğrenciye verilen teşvik aslında okula verilmiş sayılmadığı için bu konuda kolaylık sağlayabiliriz" diye konuştu.

DESTEKLEME KURSLARINDA DIŞARIDAN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLEBİLECEK
Kapanacak temel liselerdeki öğretmenlerin de mağdur edilmeyeceğini belirten Yıldız, şunları söyledi:
"Temel liseler büyük oranda dönüşmüş olacak ve bünyesinde çalışan öğretmenleri de istihdam etmeye devam edecek. Sadece sayı düşük olmakla birlikte kapanacak kurumlardan açığa çıkan öğretmenler olabilir. Onlar için destekleme ve yetiştirme kurslarına dışarıdan öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek. Kapanan temel liseler veya özel öğretim kurslarındaki öğretmenlerimiz müracaat ettikleri takdirde, bulundukları yer itibarıyla hem okullardaki hem de halk eğitim merkezlerince mezunlar için sürdürülen destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilebilecek.

Öğrenciler açısından da temel liselerin son sınıfında 77 bin öğrenci var. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı mezun olmuş olacak. Alt sınıflarda bulunan öğrenciler de dönüşen okullara devam etme, başka özel okullara veya devlet okullarına geçme gibi seçenekleri var. Şu an 890 temel lisede 160 bin 650 öğrencinin eğitim alıyor.”

‘AKADEMİK EĞİTİM OKULDA BAŞLAR OKULDA BİTER’
Özel öğretim kurslarının kapatılması sürecine de değinen Yıldız, "Türkiye genelindeki 2 bin 888 özel öğretim kursunda 357 bin 784 kursiyer bulunuyor. Burada da görev yapan 10 bin civarında öğretmen var" dedi.

Bunların resmi rakamlar olduğunu söyleyen Yıldız, tek bilim grubunda çalışmaları gereken bu kursların mevzuata göre daha fazla öğretmen de istihdam etmemiş olması gerektiğini belirtti.

Yıldız, "Akademik eğitim okulda başlar okulda biter. Okul dışında herhangi bir kursa, kuruma ihtiyaç duymayacak şekilde akademik eğitim okullarda verilir. Yasal düzenleme yapılıp özel öğretim kurslarının kapatılmasından sonra bütün eğitimler okullarda verilecek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili yeni projenin detaylarını şubat ayı sonunda yapılacak lansmanla açıklayacağını hatırlatan Yıldız, "Bu çocuklar nereye gidecek?", "Nasıl bir alternatif sunulacak" gibi soruların cevaplarının burada görüleceğini söyledi. Muammer Yıldız, destekleme ve yetiştirme kurslarının daha önce olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

‘MÜEYYİDELER DAHA DA AĞIRLAŞTIRILACAK’
Velilere, gelecek eğitim öğretim döneminde kapanacak, yasal olarak olmayacak özel öğretim kurslarına gidip sözleşme yapmama uyarısında bulunan Yıldız, şöyle devam etti:
"Ne çocuklarımız ne de velilerimizin maddi açıdan sömürülmesine, mağdur olmasına izin vermeyiz. Önümüzdeki süreçte denetimler açısından da daha sıkı bir dönem başlayacak. Yeni dönemde kapanan özel öğretim kurslarıyla ilgili denetimin hukuki altyapısı oluşturularak müeyyideler daha da ağırlaştırılacak. Çok kararlı ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacak. Etkin bir denetim getirilecek. Asla 'şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yaparız' mantığında düşünülmemeli. Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek.”

Tek bir bilim grubunda hizmet vermesi gerekirken birden fazla bilim grubunda dersler yapan veya tamamen ‘merdiven altı’ olarak faaliyet gösteren kaçak kurumlarla ilgili de denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Yıldız, "Bakanlığımız tarafından bugüne kadar ruhsatsız eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü saptanan 730 yer kapatılırken, toplam 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" dedi.

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