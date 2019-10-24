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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 24.10.2019 - 15:09, Son Güncelleme:/

Memur-Sen: Becerisi zayıf öğrencilere telafi eğitimi sağlanmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ’Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz’ raporunu açıkladı. Yalçın, "Mesleki ve teknik eğitime başlayacak, genel becerileri zayıf öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalı. Mezunların dünyadaki değişimlere hızlı adapte olmasına yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılmalı" dedi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz' raporunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son birkaç yıldır mesleki ve teknik eğitimde önemli adımlar atıldığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:
"Özellikle sektörle yapılan işbirlikleri neticesinde mesleki ve teknik eğitim bir dönüşüm sürecine girdi. Bu kapsamda çözüm odaklı uygulanması gereken eylem, proje ve eğitim politikaları paydaşlarla iş piyasasıyla ilgili sektör ve bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarıyla mesleki ve teknik eğitimin öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte planlanması ve yürütülmesi gerekiyor.

OKUL BAŞINA EN FAZLA ÖĞRENCİNİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE İSTANBUL
Türkiye’de, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 800 bin. Ortaöğretim içindeki payı yüzde 31.7. İstanbul’da mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen başına 15 öğrenci düşerken, Doğu Karadeniz’de dokuz öğrenci düşüyor. Okul başına en fazla öğrencinin düştüğü bölge 769 öğrenciyle İstanbul, en az öğrencinin düştüğü bölge ise Doğu Karadeniz. Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı yüzde 6. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı ise genelde yüksek.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE KIZ ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 39.5
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de özel sektörün, mesleki ve teknik eğitimdeki payı küçük. Türkiye’de genel programlara oranla mesleki programlarda öğrenci başına yapılan harcama, hemen hemen OECD ülkeleri ortalaması kadar. Türkiye’de mesleki programlardan mezun olanların içinde kızların oranı yüzde 50 iken, OECD ülkelerinin çoğunda bu oran yüzde 40 ile 50 arasında. Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretimde kız öğrenci oranı yüzde 39.5. Bu ise mesleki ve teknik ortaöğretimde kızların erkeklerden daha önce mezun olduğunu gösteriyor. Türkiye’de mesleki programların mühendislik, imalat ve inşaat öğretim alanlarından mezun olanların oranı yüzde 29 iken, OECD ülkeleri ortalaması yüzde 34.

171 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ
MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan işbirliğiyle turizmde 11 olan, istihdam garantili öğrenci yetiştirilen liselerin sayısı her yıl kademeli olarak arttırılacak ve 2023’e kadar 200’e ulaştırılacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik okulların yaklaşık 800’ünde uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında üretim yapılıyor. Bu üretimlerde 2019 yılının ilk sekiz ayın da yaklaşık 171 milyon liralık gelir elde edildi.

Mesleki ve teknik eğitim verilen okullardaki öğrencilere hem mesleki ve teknik beceriler hem de akademik beceriler kazandırılması gerekiyor. Mesleki ve teknik eğitime başlayacak, genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalı. Böylece özellikle 9’uncu sınıfta yaşanan sınıfta kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmeli. Ayrıca mezunların dünyadaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılmalı."

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