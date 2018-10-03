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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.10.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Memur olduğu üniversiteye öğrenci oldu

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Memur olduğu üniversiteye öğrenci oldu

Çalıştığı üniversitenin diş hekimliği bölümünü kazanan memur Ceyhun Meşeli, şimdi öğrenci oldu. Meşeli, çalışma saatlerinde yapılan değişiklik sayesinde hayalini kurduğu bölümde eğitimine devam edebilecek. İki yıldır üniversitede çalışan ve durumunu üniversite yönetimiyle paylaşması sonrası gündüz öğretimine devam eden Ceyhun Meşeli, akşam nöbeti olan acil servis hasta kayıt bölümüne kaydırıldı.

 

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi'nde memur olarak görev yapan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek TÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Ceyhun Meşeli'nin (32) dersleri başladı.

İki yıldır üniversitede çalışan ve durumunu üniversite yönetimiyle paylaşması sonrası gündüz öğretimine devam eden Ceyhun Meşeli, akşam nöbeti olan acil servis hasta kayıt bölümüne kaydırıldı.

Mesai saatlerindeki düzenleme sayesinde sabah derslerine akşam da mesaiye giden doktor adayı Ceyhun Meşeli, okulu bittikten sonra çalıştığı üniversiteye hekim önlüğüyle giriş yapmayı hedefliyor.

HAYALİ GERÇEK OLDU
Hayalini kurduğu beyaz önlüğü giymek için önemli bir basamağı aştığını belirten Meşeli, çocukluk düşüne ulaşabilecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümünü bitirdikten sonra bir süre özel sektörün yanı sıra, İpsala Adliyesi'nde de mübaşir olarak çalıştığını anlatan Meşeli, "Farklı işlerde çalıştım. İki yıl önce üniversitede çalışmaya başladım. Tıp fakültesinde çalıştığım için çocukluğumdan beri içimde olan hekim olma isteğim tekrar ortaya çıktı. Üstü tozlanan, adeta bir sandığın içinde kalan hayalimi gerçekleştirmek için bir yıl boyunca sınava yoğun şekilde çalışıp, diş hekimliği bölümünü kazandım. Şimdi de dersler başladı. Hem çalışıp hem eğitim alıyorum. Çok mutluyum" dedi.

DİŞ HEKİMLİĞİNE GİDEN YOL
Çalıştığı üniversitenin öğrencisi olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Meşeli, şunları söyledi:
"Geceleri ve derslerden arta kalan zamanlarda acilde kayıt memuru olarak görev yapıyorum. Gündüzleri de derslere giriyorum. Dersler ve iş birlikte zor olacak. Derslerin yoğun olacağını ilk haftadan görebiliyorum. Ama iyi bir şey elde etmek için zorluklara katlanmamız gerek. İyi bir eğitim alarak, beş yıl sonra diş hekimi olarak mezun olmak istiyorum. Kendime, aileme, hastalara ve ülkeme faydalı bir birey olmayı amaçlıyorum. İsteyince her şey oluyor.

Hayalim olan hekimlik için 32 yaşında tekrar üniversite sınavına girdim ve kazandım. Bu süreçte sosyal medyayı, bilgisayar oyunlarını ve zamanımı çalan akıllı telefonu hayatımdan çıkardım. Gençlere de tavsiyem cep telefonuyla, sosyal medyayla zaman geçirmek yerine hayalleri ve isteklerine yönelik çalışmalar yapsınlar. Gençlerin zihinleri çok daha açık. Sıkı çalışarak hedeflerine ulaşabilirler. Çok eski bir hayalim olan beyaz önlüğü giyme yolunda büyük adımlar attım. Beş yıllık eğitimimi başarılı şekilde tamamlayıp hekimlik hayatıma başlamak istiyorum."

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