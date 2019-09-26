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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.09.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

MEB'e ‘özel okul açılışları 3 yıl dondurulsun’ çağrısı

TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Özel okul yatırımları milli servet. Yok olmamaları için özel okul açılışlarının en az üç sene dondurulması, hiçbir yeni ruhsat verilmemesi lazım" dedi.

MEB'e ‘özel okul açılışları 3 yıl dondurulsun’ çağrısı
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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, bu yıl özel okulların toplam kontenjanlarının yüzde 60'ının boş kaldığını belirtti. Dal, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) özel okul açılışlarının üç yıl dondurulması ve kota getirilmesi talebini ileteceklerini söyledi.

‘4 YILDA OKUL SAYI DA ÖĞRENCİ SAYISI DA ARTTI’
Nurullah Dal, MEB'in özel okulların açılış şartlarının yeniden düzenlenmesini içeren mevzuat çalışmaları ve bu konuda beş derneğin içerisinde yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Platformu'nun önerileriyle ilgili şöyle konuştu:
“Türkiye'de son dört yılda özel öğretim kurumu sayısı iki kat arttı. Okullaşma anlamında bu güzel bir şey ama aynı oranda öğrencinin artması da beklenirdi. Dört yıl önce 600 küsur bin öğrenci, 6 bin küsur okulumuz vardı. Dört yıl içerisinde okul sayısı 12 bin 500'e, öğrenci sayısı 1 milyon 440 bine çıktı ama boş kontenjanlar daha fazla arttı. Özel okulların 3 milyon 800 bin kontenjanı var ama yüzde 60'ı boş kaldı. Kurumsallaşmış okullar kontenjanlarını doldurduğu. Ancak son dört yılda sektöre giren 6 bin kurumda kontenjan boşlukları oldu. Yüzde 15'e yükselmesi beklenen özel okullarda okuyan öğrencilerin eğitimdeki payı ekonomik sorunların da etkisiyle son iki yılda yüzde 8.7'de kaldı.

150'DEN FAZLA ÖZEL OKUL KAPISINA KİLİT VURABİLİR
Eğitim yatırımları en az beş yılda kendini kurtarabildi. Sektöre özellikle son iki senede giren kurumların birçoğunun finans yapısının güçlü olmaması nedeniyle ekonomik sıkıntıların altından kalkamadı. 12 bin 500 kurum içerisinde 200-300 kurumun sıkıntıları bulunuyor. Aldığımız duyumlar itibarıyla maalesef önümüzdeki birkaç ay içinde Türkiye genelinde 150'nin üzerinde özel okul kapısına kilit vuracak. 500 kişilik okulda 50-60 öğrenciyle süreci kurtarmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Ya ciddi finans kaynağı, ortak bulacaklar ya devredecek ya da kapatacaklar. Böyle bir gerçek var. 12 bin kurum içerisinde 150 kurum, az gibi gözükse de bizim için bir tek öğrenci ve öğretmenin bile zarar görmesi üzücü olur. Fakat bu bütün sektörü kapsayan bir durum değil. Belli birkaç tane okul var. Bu kurumlarda öğretmenlerimizin, velilerimizin sıkıntıya düşmemesi için bu konuda devletimizin desteklerini bekliyoruz.

ÖZEL OKUL AÇILIŞLARI EN AZ ÜÇ YIL DONDURULMALI
Özel Öğretim Kurumları Platformu olarak hazırladığımız önerileri MEB yetkilileriyle görüşeceğiz. Önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geleceğiz, ardından bakanlık bürokratlarının katılımıyla çalıştaylar düzenleyeceğiz ve sonrasında çalışmanın şekillenmesini bekleyeceğiz. Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda özel hastane sayısına ulaşılması nedeniyle sekiz yıldır hiçbir yerde özel hastane ruhsatı vermiyor. Şu an kontenjanlarının yüzde 60'ı boş bir sektörden bahsediyoruz. Özel okul yatırımları milli servet. Yok olmamaları için özel okul açılışlarının en az üç sene dondurulması, hiçbir yeni ruhsat verilmemesi lazım. Bu uygulama kimsenin önünü kapatacak bir durum değil. Sağlık sektöründe yatırım yapmak isteyen, yatırıma devam etmeyecek bir hastanenin ruhsatını devralıyor. Bizim sektörde de okulunu devretmek isteyen yüzlerce arkadaşımız var. Ciddi finansla eğitim sektörüne girmek isteyen herkes devralabileceği bir ruhsat bulabilir. Özel okul açılışlarının üç yıl dondurulmasıyla okulların kontenjan dolulukları yüzde 40'lardan yüzde 70, yüzde 80'lere yükselecektir. Sektör daha rasyonel çalışmaya başlayacak ve bu süreç sektörü rahatlatacak, dengelerin yerine oturmasını sağlayacak. Finansı zayıf olanların yerine güçlü finansla eğitime yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız gelecektir.

KOTA GETİRİLMELİ
Örneğin sürücü kurslarına nüfus kotası uygulaması var. Özel okul açılışlarına da kota getirilmeli. Bölgesel, şehirsel ve sosyo-ekonomik yapılar incelenerek her il ve ilçe için ayrı kota hesaplanabilir. Mesela İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde iki sene öncesine kadar bir tane özel okul yokken iki sene içinde her biri yaklaşık 1000 öğrenci kontenjanlı sekiz özel okul açıldı. Toplam 6 bin kontenjan var ama bunların her birinde yaklaşık 100-150 öğrenci var. Söz konusu sekiz okulun büyük ekonomik sıkıntıları bulunuyor. Kota uygulaması okulların eğitime devam etmesi açısından önemli.

BİR YILLIK KİRA VE ÇALIŞANLARIN MAAŞI KADAR TEMİNAT İSTENMELİ
Üçüncü talebimiz de yeni ruhsat verilecek okullardan muhakkak mali teminat alınması. Yaptığımız hesaplamalara göre 500 öğrenci kontenjanlı bir okulun en az 50 öğretmeni, 15-20 çalışanının bulunması gerekiyor. Teminat oranlarıyla ilgili farklı görüşler var. Bu banka teminatı, nakdi teminat veya arsa teminatı olabilir. Bir de binalar kiralık olabiliyor. Bu nedenle en azından bir yıllık kiranın ve çalışanların maaşını karşılayacak kadar teminatın istenmesi lazım. İsim hakkı veren kurumlar da yeni açılacak okulun teminatının en azından bir bölümüne garantör olabilecek.”

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