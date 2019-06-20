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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.06.2019 - 12:39, Son Güncelleme:/

MEB’den tenisçi yetiştirmek için adım

MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için işbirliğine gitti. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda tenis sahaları kurulacak. İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri, tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak.

MEB’den tenisçi yetiştirmek için adım
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için işbirliği yaptı. İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak ve tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları kurulacak. Bakanlık, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ağını genişleterek eğitimde kaliteyi arttırma çalışmalarına devam ediyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. Protokolle ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulmasını, çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Özer, bu kapsamda ilk adım olarak spor liselerindeki öğretmenlere tenis antrenörlüğü ve hakemliği eğitimlerinin verileceğini söyledi.

Özer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Spor liselerinde, tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve bunun sonunda sertifikasyon da sağlanacak. Sonrasında okul öncesi öğretmenlerimize yönelik tenis antrenörlüğü eğitimleri planlanacak. Protokolle tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da sağlanacak. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda en az bir tenis sahasının yapımı tamamlanacak. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası müsabaka, yarışma ve etkinliklere katılmaları desteklenecek. Tüm spor liseleri tenisle ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verilecek. Bu süreçte destek veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür ediyorum."

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