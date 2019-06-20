MEB’den tenisçi yetiştirmek için adım
MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için işbirliğine gitti. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda tenis sahaları kurulacak. İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri, tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için işbirliği yaptı. İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak ve tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları kurulacak. Bakanlık, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ağını genişleterek eğitimde kaliteyi arttırma çalışmalarına devam ediyor.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. Protokolle ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulmasını, çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Özer, bu kapsamda ilk adım olarak spor liselerindeki öğretmenlere tenis antrenörlüğü ve hakemliği eğitimlerinin verileceğini söyledi.
Özer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Spor liselerinde, tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve bunun sonunda sertifikasyon da sağlanacak. Sonrasında okul öncesi öğretmenlerimize yönelik tenis antrenörlüğü eğitimleri planlanacak. Protokolle tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da sağlanacak. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda en az bir tenis sahasının yapımı tamamlanacak. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası müsabaka, yarışma ve etkinliklere katılmaları desteklenecek. Tüm spor liseleri tenisle ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verilecek. Bu süreçte destek veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür ediyorum."
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