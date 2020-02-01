MEB’den öğretmenlere yeni mobil uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Halıcı Bilgi İşlem Anonim Şirketi arasında, ‘GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu’ isimli akıl ve zeka oyunları mobil uygulamasının, Bakanlık bünyesindeki yaklaşık 1 milyon öğretmenin ücretsiz kullanımına açılması için protokol imzalandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen protokol imza töreninde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğretmenlerin mesleki gelişimi için geçen yıl 38 program hazırladıklarını söyledi.

‘KİŞİYE ÖZEL YAZILIMA İHTİYAÇ VARDI’

Bu programlar sayesinde öğretmenlerin yetkinliklerini arttırmak istediklerini belirten Boyacı, bu kapsamda öğretmenlere hizmet içi eğitim sunduklarını söyledi. Bu eğitimlerden akıl ve zeka oyunlarına yoğun ilgi olduğunu anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Akıl ve zeka oyunlarında elbette geleneksel kitaplar, dergiler, basılı yayınlar materyaller önemli ama dijital olarak her yerden erişilebilecek, farklı seviyelerde yürütülebilecek, yapay zeka kişiyi tanımlayabilecek, kişiye özel bir yazılıma ihtiyaç vardı. Bu kapsamda, yazılımı Halıcı Yazılım ücretsiz olarak tüm öğretmenlerimize bağışladı. GriCeviz uygulamasıyla öğretmenlerimize, zeka oyunlarıyla ilgili daha etkili, pratik, cep telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarından ulaşabilecekleri ortam sağlandı."

Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Halıcı Bilgi İşlem Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı ise GriCeviz uygulamasının TÜBİTAK tarafından desteklendiğini söyledi. Programın yüzde yüz yerli olduğunu anlatan Halıcı, uygulamanın öğretmenlerin geri bildirimleriyle geliştirilmeye devam edileceğini belirtti.

Öğretmenler, GriCeviz uygulamasını MEBBİS üzerinden temin edecekleri kullanıcı bilgileriyle kullanmaya başlayabilecek.