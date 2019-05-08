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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:/

MEB’den yaz aylarında ücretsiz anaokulu eğitimi

MEB, hiç okul öncesi eğitim almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimi verecek. Velilerin, adreslerine yakın okullar ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek taleplerini bildirmesi gerekiyor. Çocukların kırtasiye ürünleri ile yoğun nüfuslu 26 ildeki öğrencilerin beslenmeleri, MEB tarafından karşılanacak. Kayıtlar, haziran sonunda alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenleyecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, beş yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için bazı çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, yaz tatilinde okullarda oluşacak atıl kapasite de kullanılacak.

İKİ AYLIK YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Okullarda, daha önce hiç anaokulu eğitimi almamış, özellikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayacak çocuklar için iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimleri düzenlenecek. Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek.

SURİYELİ ÇOCUKLAR DA EĞİTİMLERE KATILACAK
Yaz tatilindeki anaokulu eğitimleri Türkiye'deki Suriyeli öğrencileri de kapsayacak. Belirlenen yoğun nüfuslu 26 ilde Türk ile Suriyeli çocuklara da yaz eğitimleri verilecek. Bu illerdeki eğitimlere katılacak çocukların kırtasiye masrafları ile öğle yemekleri Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılanacak. Diğer illerde anaokulu eğitimlerine katılacak öğrenciler için de bakanlık kırtasiye yardımı yapacak. Anaokulu eğitimleri için okulların donanım ihtiyaçları da karşılanacak. Öte yandan, yaz tatilinde anaokulu eğitimlerini verecek öğretmenlere yönelik günlük eğitim akışları ve kavram kartları hazırlandı.

KATILMAK İÇİN NE YAPILACAK?
Yönetmelik gereği her ilde açılması gereken yaz eğitimleri için MEB, 26 şehirde yaz tatilinde anaokulu eğitimi verebilecek okullardan talepleri ayrıca topladı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek eğitimlere sadece 26 şehirden 50 bin dolayında öğrencinin katılımı için talep geldiğini ve bu çocuklar için fiziki mekanların hazır olduğunu belirtti. Yetkililer, çocuklarına anaokulu eğitimi aldırmak isteyen velilerin adreslerine yakın okullara ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek taleplerini bildirmeleri gerektiğini söyledi. Yaz tatilinde anaokulu eğitimi için kayıtlar, haziran sonunda alınacak ve çocuklar e-Okul sistemine kaydedilecek. Bu şekilde bütün çocukların ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alması ve ilkokula hazırlanması amaçlanıyor.

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