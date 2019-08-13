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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.08.2019 - 10:40, Son Güncelleme:/

MEB’den altı aylık bütçe raporu

MEB'in yayımladığı ’2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, 2019’da belirlenen bütçeden harcamaların yarısı ilk altı ayda yapıldı. Açıköğretim okullarında yurt içinde 1 milyon 216 bin 288, yurtdışında ise 6 bin 528 öğrencinin eğitime erişimleri sağlandı. 690 bin 769 ilköğretim, 475 bin 461 ortaöğretim öğrenciye yemek hizmeti verildi.

MEB’den altı aylık bütçe raporu
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ‘2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayınladı. 2019’da  toplamda belirlenen 113 milyar 813 milyon 13 bin TL olan bütçenin 57 milyar 991 milyon 656 bin 367 TL’si harcandı. Raporda, ‘Harcama Birimlerinin 2019 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirdikleri Bütçe Giderleri’ne de yer verildi. Buna göre başlangıç ödeneği ile geçekleşme tutarına bakıldığında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün gerçekleşme oranının yüzde 712 olması dikkat çekti. Genel müdürlük için başlangıç ödeneği 29 milyon 913 bin TL olarak belirlenirken gerçekleşme tutarı 213 milyon 80 bin 321 oldu.

Raporda, öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
- Açıköğretim okullarında yurtiçinde 1 milyon 216 bin 288, yurtdışında ise 6 bin 528 öğrenci eğitime erişti.
- Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında 2019’da 756 bin 297 ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ile 462 bin 284 ortaöğretim öğrencisi taşındı. Ayrıca 106 bin 379 özel eğitim öğrencisi ücretsiz taşınma hizmetinden yararlandı. 690 bin 769 ilköğretim, 475 bin 461 ortaöğretim öğrenciye yemek hizmeti verildi.

628 PROJE OKULU
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde 2019’un ilk altı ayında bakanlıkla ilgili 90 bin 883 başvuru alındı. Bunların yüzde 94.05’ini yani 846 bin 412 başvuru ilk anda, görüşme esnasında çözüme ulaştırıldı. 24 bin 469 başvuru merkez, 29 bin 82’si taşra teşkilatı birimlerine yönlendirildi.
- 2018-2019 ders yılından itibaren 108 Anadolu lisesi ile bir sosyal bilimler lisesi olmak üzere 2 bin 265 derslikli toplam 109 okul açıldı. Ayrıca özel program ve proje uygulayan 310 fen, 89 sosyal bilimler, 229 Anadolu olmak üzere toplam 628 lise proje okulu olarak hizmet veriyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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