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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.07.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

MEB'de şube müdürlüğü sözlü sınav takvimi belli oldu

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MEB'de şube müdürlüğü sözlü sınav takvimi belli oldu

MEB, taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavını 3-14 Eylül tarihlerinde yapacak. Sınava 2 bin 32 aday girecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. MEB Basın Merkezinden alınan bilgiye göre, bakanlık taşra teşkilatı şube müdürlüğü görevde yükselme sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Görevde yükselme yazılı sınavında 60 puan barajını aşan adaylar başarılı sayıldı.

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 16/1 maddesi hükmüne göre duyuruda ilan edilen 513 kadro için söz konusu sınav sonucunda, 2 bin 32 aday sözlü sınava girmeye hak kazandı.

Bakanlık, taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı sözlü sınav takvimini belirledi. Buna göre, sınav giriş belgeleri kişisel bilgiler modülünde 10 Ağustos'ta yayımlanacak. 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak sözlü sınavların sonuçları 21 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlara itirazlar, 24-28 Eylül'de, itirazların değerlendirilip duyurulması ise 1-12 Ekim'de yapılacak.

Öte yandan MEB yetkilileri, bakanlık kadrolarına 300 şube müdürünün atandığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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