MEB’de görev değişimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Mehmet Nezir Gül getirildi. Gül, Ahmet Emre Bilgili’nin yürüttüğü Genel Müdürlük görevini MEB’de düzenlenen törenle devraldı. 1965’te Gaziantep’te doğan Gül, Nizip İmam-Hatip Lisesi’ni 1983’de bitirdi. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 1987’de mezun oldu. Hatay-Dörtyol, Erzurum-Köprüköy ve Nizip Anadolu imam hatip liselerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Eğitim yönetimi, din öğretimi, hizmetiçi eğitim, öğretmen yetiştirme gibi alanlarda, MEB Şurası’nda özel ihtisas komisyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Nisan 2014’te Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne daire başkanı olarak atandı. 12 Aralık 2017’den bu yana Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak görev yapan Gül, çalışmalarına Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde devam edecek.