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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.12.2018 - 17:36, Son Güncelleme:/

MEB, tesisat sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek

MEB’e bağlı ‘tesisat teknolojisi ve iklimlendirme’ alanına ait mesleki eğitimdeki atölye ve laboratuvarların son teknolojiyle donatılmasıyla 2 milyar dolarlık ihracat hedefine sahip sektörün ihtiyaç duyduğu yüzlerce nitelikli iş gücü yetiştirilecek. ‘Avrupa'nın ürettim üssü’ olmayı hedefleyen sektörde çalışacak meslek lisesi mezunları, 5 bin liraya kadar maaş alacak.

MEB, tesisat sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek
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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ‘tesisat teknolojisi ve iklimlendirme’ alanına ait mesleki eğitimdeki atölye ve laboratuvarların son teknolojiyle donatılmasıyla 2 milyar dolarlık ihracat hedefine sahip sektörün ihtiyaç duyduğu yüzlerce nitelikli iş gücü yetiştirilecek. ‘Avrupa'nın ürettim üssü’ olmayı hedefleyen sektörde çalışacak meslek lisesi mezunları, 5 bin liraya kadar maaş alacak.

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, MEB ile imzalanan protokolle eğitim alanında yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. DOSİDER'in doğal gaz sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran, ısıtma sektörünün yüzde 95'ini kapsayan ve 29 firmanın çatı kuruluşu olduğunu belirten Vardan, sektörün kazan, kombi, brülör, sayaç, panel radyatör ve radyant ısıtıcıları ‘CE’, ‘EN’ ve ‘TSE’ standartlarıyla ürettiğini anlattı.

Vardan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye, bazı ürünlerde Avrupa'nın üretim üssü konumuna geldi. Isıtma sektöründe ihracat ve Ar-Ge yatırımları giderek artıyor. Avrupa'nın üretim merkezi olma yolunda hızla ilerleyen işletmeler, geleceğin önemli istihdam sağlayıcılarından olacak. Isıtma ürünlerinin yıllık satış hacmi iç piyasada 8 milyar lira, ihracatta ise 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Hedefimiz ise 2023'te 2 milyar dolar ihracat yapabilmek. Türkiye, bu alanda Uzak Doğu'dan da yatırım aldı ve Türkiye'den Çin'e kombi satmaya başladık. Şu anda yıllık rakamlar, 200 bin adede yaklaştı."

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACINI ARTIRDI
Vardan, sektörün giderek büyümesi, özellikle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuyla birlikte nitelikli personel ihtiyaçlarının da giderek arttığını söyledi. Bu ihtiyacın giderilmesi için DOSİDER üyelerinden sekiz firmanın Ar-Ge merkezleri açtığını, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir proje merkezi oluşturduklarını ve benzer bir çalışma için de Yıldız Teknik Üniversitesi ile temas halinde olduklarını anlatan Vardan, yeni bir çalışma olarak da MEB ile protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Protokolle 30 mesleki ve teknik eğitim veren liseye, aralarında kombi, radyatör, doğal gaz sayacı, oda termostatı ve bağlantı ekipmanlarının yer aldığı bireysel ısıtma sistemi eğitim seti kuracaklarını bildiren Vardan, setlerin ulaşmasının ardından da öğretmenlere teknik personellerin eğitim vereceklerini söyledi.

Vardan, bu şekilde 30 okulda yaklaşık 90 öğretmen ve 3 bine yakın öğrenciye doğal gazla çalışan bireysel ısıtma sistemleri hakkında tatbiki eğitim imkânı sağlayacaklarını belirtti. İklimlendirme sektörünün ısıtma ve soğutma alanlarında 20 bin kişiye direkt ve 200 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağladığını söyleyen Vardan, şöyle konuştu:
"Bu alanı seçen gençler, sürekli büyüyen ve gelişen bir alanda kariyer yapma fırsatına da sahip olacak. Net bir sayı vermek mümkün değil ama sektörde hemen her firmada ciddi anlamda teknik eleman ihtiyacı bulunuyor. İklimlendirmeyle ilgili bir bölümden mezun olan gençlerimiz, sektörde bir firmanın kendi alanlarına uygun bir şekilde yönetim, mühendislik, teknik departmanlarının hepsinde çalışma imkânı bulabilecekler. Özellikle teknik alanlarda, montaj, üretim, servis gibi konularda meslek okul mezunlarına ihtiyaç duyulacak."

GİRİŞİMCİ GENÇLERE İŞLETME KURMA YOLU DA VAR
Isıtma sektörünün 2023'te 2 milyar dolar iç ve dış pazar hacmine ulaşma vizyonu koyduğunu söyleyen Vardan, "Meslek lisesinden mezun olan gençlerimiz teknisyen, meslek yüksek okulu mezunu olan gençlerimiz tekniker unvanıyla sektörde görev yapacak. Yeni başlayan teknik personel, 2 bin lira civarında; beş yıllık tesisatçı 3 bin 500 lira; boru kaynakçası 4-5 bin lira seviyesinde aylık maaşla çalışabiliyor. Ayrıca girişimcilik özelliği yüksek çalışanlar, başarılı işletmeler kurabiliyorlar" dedi.

Vardan, MEB ile önemli bir prokotol imzaladıkları belirterek, şöyle devam etti:
"30 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin tesisat teknolojisi bölümünde görev yapan 90 öğretmen, eğitim alan 3 bin öğrencinin doğal gaz yakıcı cihazlar, ısıtma tesisatı, doğal gaz tesisatı ile ilgili müfredatlarında teorik ve uygulama eğitimlerine destek verilmesi hedefleniyor. Eğitim setleri, 2018-2019 eğitim dönemi ilk yarı yılı sonuna kadar okullara ulaşacak."

Ömer Cihad Vardan, 2019-2020 eğitim yılında projenin sonuçlarının değerlendirilerek, tesisat teknolojisi bölümündeki ihtiyacı olan diğer okullara da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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