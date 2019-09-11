MEB Robot Takımları ve Projeleriyle TEKNOFEST’te
1. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda sıralamaya giren lise ve üniversite düzeyindeki toplam 70 takım, 17 - 22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yapılacak TEKNOFEST’te projelerini sergileyecek
Samsun’da ‘yapay zeka’ sloganıyla yapılan 13. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması’nda sıralamaya giren lise ve üniversite düzeyindeki toplam 70 takım, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yapılacak TEKNOFEST’te projelerini sergileyecek. Festivalde, ‘Tasarla çalıştır’, ‘Hızlı çizgi izleyen’ ve ‘Yumurta toplama’ kategorilerinin her birinde birinci olan ekibe 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek
MEB’den yapılan açıklama şöyle:
“Festival alanında bakanlığımıza 300 metrekarelik alan tahsis edildi. Burada bakanlığımıza bağlı birimlerin stantlar kurulacak. Bu stantlarında; robot yarışması gösterileri, robot eğitim kitleri, beyin gücüyle hareket kontrolü robot eğitim setleri, robotik kol, uluslararası yapılan yarışmalarda dereceye giren ekipler, okullarla ilgili tanıtım dokümanları, video gösterileri, ‘Mesleğim Hayatım’ portalıyla okullarımızla ilgili tanıtımlar yapılacak. TÜBİTAK’tan derece alan projeler, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden müzik dinletisi, tasarım-beceri atölyesi tanıtımları, MEB coğrafi bilgi sistemi tanıtımı, mesleki ve teknik eğitim kurumları ürün kataloğu web hizmeti tanıtımı, cam işleme, seramik, ahşap oyuncak ve kuyumculuk alanı ürünlerinin tanıtımı, halk oyunları gösterimi ile robot gösteri grupları da bu stantlarda yer bulacak.”
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