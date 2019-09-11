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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.09.2019 - 14:53, Son Güncelleme:/

MEB Robot Takımları ve Projeleriyle TEKNOFEST’te

1. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda sıralamaya giren lise ve üniversite düzeyindeki toplam 70 takım, 17 - 22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yapılacak TEKNOFEST’te projelerini sergileyecek

MEB Robot Takımları ve Projeleriyle TEKNOFEST’te
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Samsun’da ‘yapay zeka’ sloganıyla yapılan 13. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması’nda sıralamaya giren lise ve üniversite düzeyindeki toplam 70 takım, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yapılacak TEKNOFEST’te projelerini sergileyecek. Festivalde, ‘Tasarla çalıştır’, ‘Hızlı çizgi izleyen’ ve ‘Yumurta toplama’ kategorilerinin her birinde birinci olan ekibe 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek

MEB’den yapılan açıklama şöyle:
“Festival alanında bakanlığımıza 300 metrekarelik alan tahsis edildi. Burada bakanlığımıza bağlı birimlerin stantlar kurulacak. Bu stantlarında; robot yarışması gösterileri, robot eğitim kitleri, beyin gücüyle hareket kontrolü robot eğitim setleri, robotik kol, uluslararası yapılan yarışmalarda dereceye giren ekipler, okullarla ilgili tanıtım dokümanları, video gösterileri, ‘Mesleğim Hayatım’ portalıyla okullarımızla ilgili tanıtımlar yapılacak. TÜBİTAK’tan derece alan projeler, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden müzik dinletisi, tasarım-beceri atölyesi tanıtımları, MEB coğrafi bilgi sistemi tanıtımı, mesleki ve teknik eğitim kurumları ürün kataloğu web hizmeti tanıtımı, cam işleme, seramik, ahşap oyuncak ve kuyumculuk alanı ürünlerinin tanıtımı, halk oyunları gösterimi ile robot gösteri grupları da bu stantlarda yer bulacak.”

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