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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:/

MEB ‘kalfalık ve ustalık’ için ‘e-Sınav’ dönemini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın, elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi amacıyla çalışmaları tamamladıklarını ve ilkini Ankara’da uyguladıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Amacımız e-sınav imkanını tüm alanları kapsayacak şekilde 81 ilde gerçekleştirmek. Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek” dedi.

MEB ‘kalfalık ve ustalık’ için ‘e-Sınav’ dönemini başlattı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın, elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi amacıyla çalışmaları tamamladıklarını ve ilkini Ankara’da uyguladıklarını bildirdi. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının dönemlerine ve teorik sınavların e-Sınav olarak uygulanabilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını belirtti. Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge’de yaptıkları değişiklikle kalfalık ve ustalık sınavlarının artık iki ayda bir yapılabileceğini ve teorik sınavların e-sınav olarak uygulanabileceğini aktaran Özer, mesleki eğitim merkezlerinde, 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık sınavları yapıldığını ifade etti.

67 BİN 295 BAŞVURU
Sınavlara başvuruların giderek arttığını aktaran Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:
“Mesleki eğitim merkezlerimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurular giderek artmaktadır. Örneğin kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına 2019 Şubat döneminde 67 bin 295 aday başvuru yaptı. Sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yapacağımızı daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Her iki iyileştirme ile ilgili düzenlemeleri yaptık. İlk olarak toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavları artık iki ayda bir yapılabilecek. Düzenlemeye bir ilave daha yaptık, ihtiyaç durumuna göre Bakanlık bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasını da sağlayacak. Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmış oldu.”


TEORİK SINAVDA İLK KEZ E-SINAV SEÇENEĞİ UYGULANDI
Özer, belgelendirme süreçlerinde ikinci iyileştirme olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının teorik sınavının elektronik olarak da uygulanabilmesinin sağlandığını dile getirdi. Bu imkana izin veren düzenlemeyi yaptıktan sonra e-sınava yönelik çalışmaları başlattıklarına değinen Özer, şöyle konuştu:
“Hem kalfalık hem de ustalık belgesine yönelik teorik sınavların elektronik sınav olarak yapılmasına yönelik ilk uygulamayı da bugün Ankara’da elektronik sınav merkezimizde gerçekleştirdik. Böylece bir taraftan kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimi artırırken diğer taraftan teorik sınavın elektronik sınav olarak uygulanabilmesini de sağlamış olduk. Artık amacımız e-sınav imkanını tüm alanları kapsayacak şekilde 81 ilde gerçekleştirmek.”
Mahmut Özer, e-sınav süreçlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yoğun çalışma yürüttüğünü ve büyük emek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

 

 

 

 

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