MEB ile TSF arasında ‘satranç’ protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) yıllardır Türkiye'de çok aktif hamleler yaptığını belirtti.

Satrancın görme engelli çocuklar için önemli olduğunu söyleyen Yıldız, "TSF tüm bunları düşünerek 17 okulumuzun tamamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalar yaptı ama ilk adımı bugün burada atmış oluyoruz" dedi.

Yıldız, satrancın bir oyun ve spor olduğunu ancak görme engelli çocukların elleriyle dokunarak oynayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Görme engelli çocuklarımızın gönül diliyle konuştuklarını biliyoruz ama onlar artık bu saatten sonra satranç sayesinde öğrenmiş oldukları yeni stratejiler, hamleler ve adımlarla yaşam becerileri kazanacaklar. Biz şundan çok eminiz. Daha önceki yapılan çalışmaların neticelerini, eğitim çıktılarını biliyoruz. Engeli olmayan çocuklarımızdan daha fazla bu çocuklarımızın hem akademik eğitimlerine hem yaşam becerilerine, yani diğer derslerine de bu anlamda daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz."

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör de satrancın bir oyun değil düşünme biçimi olduğunu söyledi.

Okuldaki görme engelli öğrencilere satranç sayesinde ufuk açma hedefi koyduklarına dikkati çeken Güngör, "Önümüzdeki zaman içinde buraya geldiğimizde çocuklarımızın ufuklarının daha genişlemiş, vizyonlarının daha zenginleşmiş olduğunu görmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

"SINIFLARIN AÇILIŞINI BU AY TAMAMLAYACAĞIZ"

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise görme engelli öğrencilerin satranç sayesinde engelleri mat edeceklerine inandıklarını söyledi.

Törenden önce okulu gezdiklerini belirten Tulay, "Biz de TSF olarak bu güzel faalyietlere katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de bulunan 17 görme engelli satranç sınıfını önümüzdeki ay içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

Konuşmalarından ardından protokol imzalandı.