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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.02.2019 - 12:55, Son Güncelleme:/

MEB elektronik ‘TIMSS’ için çalışıyor

Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) için bir çalıştay düzenleyen MEB, öğrencileri de uygulamanın teknik detayları hakkında bilgilendirecek.

MEB elektronik ‘TIMSS’ için çalışıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine nisan ayında Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) için hazırlık eğitimi düzenlendi. TIMSS uygulaması, Türkiye'de bu yılın nisan ayında 60 il ve 217 okulun katılımı ile ilk kez elektronik ortamda düzenlenecek. Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngülerle yapılan TIMSS'te, 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

MEB, bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılacak TIMSS için aylar öncesinden yeni bir yol haritası belirledi. Bu kapsamda, TIMSS için hazırlıklar için bir dizi eğitimler planlandı. Örneklemde yer alan illerde görevli il Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine yönelik Antalya'da ilk eğitim semineri düzenlendi. Eğitimlerde TIMSS hakkında asgari düzeyde farkındalık sağlama ve araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen teknik standartlara uygun yürütülmesi için bilgilendirme amaçlandı.

Antalya'da düzenlenen ‘TIMSS 2019 Uygulaması Bilgilendirme Çalıştayı’na Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'un yanı sıra TIMSS uygulamasının yapılacağı okullardaki idarecilerle fen ve matematik branş öğretmenleri olmak üzere yaklaşık 650 eğitimci katıldı.

‘GEREKLİ ENERJİ VE GÜCÜN KAYNAĞI ÖĞRETMENLER’
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Türkiye’nin 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış öğrencileri yetiştirmek için gerekli enerji ve gücün öğretmenlerde olduğunu belirtti. Okullar arasındaki başarı farkının azaltılarak okulların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini anlatan Gençoğlu, sadece öğretmenlerin değil, öğrenci, veli ve yöneticilerle oluşturulan okul ikliminin TIMSS'te etkili olan faktörler arasında olduğunu söyledi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ise TIMSS uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili detayları eğiticilerle paylaştıklarını anlattı. Türkiye'de TIMSS 2019 uygulamasının gerçekleştirilmesine yönelik örneklemde yer alan il ve okul yöneticileri ile branş öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Şensoy, bu eğitimlerin paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının uygulamanın uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin yürütecekleri çalışmalar ve elektronik alt yapının hazırlanmasına ilişkin detaylar konusunda bilgilendirmede bulunduklarını belirten Şensoy, öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun sağlanmasına yönelik çalışma yapıldığını da söyledi. Şensoy, bu okullarda görev yapan fen bilimleri ve matematik öğretmenlerine TIMSS 2019 uygulamasının değerlendirme çerçevesiyle ilgili detayların paylaşılarak örnek sorular hakkında bilgilendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık, öğrencileri uygulamanın teknik detayları hakkında bilgilendirecek.

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