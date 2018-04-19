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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim HaberleriMEB, BİMER üzerinden 42 binden fazla başvuruyu yanıtladı
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Eğitim
AA
19.04.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

MEB, BİMER üzerinden 42 binden fazla başvuruyu yanıtladı

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MEB, BİMER üzerinden 42 binden fazla başvuruyu yanıtladı

MEB, bu yılın ocak-nisan ayları itibarıyla BİMER Sistemi'ne yapılan 42 bin 495 başvuruya ortalama 9 gün içinde yüzde 99,5 oranında cevap verdi. Başvuruların yüzde 94,8'i internetten, yüzde 5,2'si telefonla alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ocak-nisan ayları itibarıyla Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Sistemi'ne yapılan 42 bin 495 başvuruya ortalama dokuz gün içinde yüzde 99,5 oranında cevapladı.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce, başvuruların cevaplanma sürelerini kısaltmak, cevap kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla Aydın'da düzenlenen Bilgi Edinme ve BİMER Eğitim Semineri'nde, 105 katılımcıya BİMER Sistemi ile ilgili eğitim verildi

Seminerde, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken 'Etkili İletişim Teknikleri ve Güzel Konuşma' dersi verdi.

Başbakanlık uzmanları tarafından katılımcılara, 'BİMER', 'BİMER Sistemi Mevzuatı', 'BİMER kullanımı ile ihbar ve şikayet başvurularının değerlendirilmesi' başlıklarında eğitim verildi.

Ayrıca, vatandaşların BİMER'e Milli Eğitim Bakanlığı için yaptığı başvurular ile bu başvurulara verilen cevaplarla ilgili veriler de açıklandı.

Buna göre, MEB tarafından yılın ilk dört ayı itibarıyla BİMER Sistemi'nde yapılan 42 bin 495 başvuruya ortalama dokuz gün içinde yüzde 99,5 oranında cevap verildi.

MEB'e en fazla başvuru İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü için yapıldı. 8 bin 334 başvurunun geldiği İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü, 4 bin 755 başvuruyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2 bin 347 başvuru alınan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 1613 başvurunun geldiği Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bin 282 başvuru yapılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü izledi.

En fazla başvurunun geldiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Başvuruların yüzde 94,8'i internetten, yüzde 5,2'si ise telefonla alındı. Başvuruların yüzde 80,6'sı lise ve üzeri eğitim düzeyindeki vatandaşlarca yapıldı.

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