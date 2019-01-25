MEB 11 bin öğrenciyi sınava aldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) matematik için araştırma testinin ardından fen bilimleri alanında da 5 ve 8’inci sınıf düzeylerinde yaklaşık 11 bin öğrenciyi araştırma sınavına aldı.
5’inci sınıftan 4 bin 618, 8’inci sınıf düzeyindense 6 bin 203 aday testlere katıldı. Öğrencilere açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular soruldu. Rapordan bulgular şöyle:
BENZER BAŞARI: 5’lere canlılar ve fiziksel bilimler ile yer bilimleri alanından soru yönetildi. 8’inci sınıflar ise biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimlerinden çıkan soruları yanıtladı. 5 ve 8’inci sınıflar benzer bir başarı gösterdi. 5’ler 20 soruluk testte 9.43; 8’ler ise 25 soruluk testte 12.63 ortalama yaptı.
ÜÇ BECERİYE BAKILDI: 8’ler uygulama becerilerini ölçen soruların yüzde 25’ini doğru yanıtladı. 5’ler de ‘akıl yürütme’yi değerlendiren sorularda benzer bir oranda kaldı. En yüksek oranlarsa 5’ler için yaklaşık yüzde 40 ile ‘uygulama’da; 8’lerde ise yüzde 50 ile ‘bilme’ becerisinde oldu.
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