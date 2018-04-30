‘Matematik Olimpiyatı’ 600 öğrenciyi ağırlıyor
Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’na 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor.
Akdeniz Üniversitesi tarafından ‘23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’ düzenlendi. Üniversitenin fen fakültesi matematik bölümü ile sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı tarafından yapılan olimpiyatlarda, Türkiye'nin dört bir tarafından matematik zekası yüksek yaklaşık 600 öğrenci yarıştı.
Fen fakültesi matematik bölüm başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, organizasyonun 1996 yılından beri sürdüğünü belirtti, Aliyev, matematik dâhilerini zamanında keşfedip bilim için hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.
Kendisinin de 1970'li yıllarda yapılan bir matematik olimpiyatında keşfedildiğini anlatan Aliyev, şöyle konuştu:
"Türkiye'de matematik olimpiyatlarını TÜBİTAK yapıyor ama Akdeniz Üniverstesi, üniversiteler içerisinde sürekli olarak yapıyor. Olimpiyatlara ülkemizin birçok ilindeki 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor. Bunlar matematik zekaları çok üstün olan öğrenciler. İçlerinde Türkiye'yi dünya ve Balkan matematik olimpiyatlarında temsil edecek öğrenciler de var. Bu çok önemli bir organizasyon. Çünkü bilimin geleceği lise öğrencileri. Onları zamanında keşfetmek hepimizin borcu."
Aliyev, yarışmanın sonuçlarının, düzenlenecek törende açıklanacağını söyledi.
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