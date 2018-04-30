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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerEğitim Haberleri‘Matematik Olimpiyatı’ 600 öğrenciyi ağırlıyor
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Eğitim
AA
30.04.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

‘Matematik Olimpiyatı’ 600 öğrenciyi ağırlıyor

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‘Matematik Olimpiyatı’ 600 öğrenciyi ağırlıyor

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’na 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor.

Akdeniz Üniversitesi tarafından ‘23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’ düzenlendi. Üniversitenin fen fakültesi matematik bölümü ile sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı tarafından yapılan olimpiyatlarda, Türkiye'nin dört bir tarafından matematik zekası yüksek yaklaşık 600 öğrenci yarıştı.

Fen fakültesi matematik bölüm başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, organizasyonun 1996 yılından beri sürdüğünü belirtti, Aliyev, matematik dâhilerini zamanında keşfedip bilim için hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kendisinin de 1970'li yıllarda yapılan bir matematik olimpiyatında keşfedildiğini anlatan Aliyev, şöyle konuştu:
"Türkiye'de matematik olimpiyatlarını TÜBİTAK yapıyor ama Akdeniz Üniverstesi, üniversiteler içerisinde sürekli olarak yapıyor. Olimpiyatlara ülkemizin birçok ilindeki 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor. Bunlar matematik zekaları çok üstün olan öğrenciler. İçlerinde Türkiye'yi dünya ve Balkan matematik olimpiyatlarında temsil edecek öğrenciler de var. Bu çok önemli bir organizasyon. Çünkü bilimin geleceği lise öğrencileri. Onları zamanında keşfetmek hepimizin borcu."

Aliyev, yarışmanın sonuçlarının, düzenlenecek törende açıklanacağını söyledi.

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