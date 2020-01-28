Matematik liginde dünya ikincisi oldular

19 ülkeden 1000’den fazla okulun katılımıyla Uluslararası Matematik Ligi (The Mathematics League Contest) gerçekleşti. Atacan Eğitim Kurumları 8’inci sınıflar düzeyinde katıldığı yarışmada, öğrencilerinden Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç’in olduğu matematik takımı, Türkiye birincisi ve dünya ikincisi oldu. Uluslararası Matematik Ligi, dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı. 8’inci sınıf öğrencileri, kurumun matematik ve İngilizce öğretmenleri öncülüğünde yaptıkları çalışmaların sonucu olarak bu sınavda başarı elde etti.