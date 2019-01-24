Marmara Üniversitesi 136 yaşında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün okullarımızla, akademik camiamızla, fakültelerimizle, yüksek okullarımızla topyekün nitelik ve üretim için çalışmak zorundayız. Unutmamak lazım ki Türkiye'nin uluslararası alanda politik ve ekonomik gücü, bilgi ve teknoloji noktasındaki üretimine bağlı. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeyken, üniversitelerimizin ülkemizin, Türkiyemizin taşıdığı iddianın gerisinde olması asla kabul edilemez. Yeniliklere, fikirlere, teknolojiye adapte olmak gerekiyor. En çok da kendimizle yarışarak, çalışkanlığımızla, girişimciliğimizle üretmeli, ürettiklerimizle küresel kulvarda çok daha önlere geçmek için gayret etmeliyiz" dedi.

Kasapoğlu, büyük atılımların, fırsatları doğru değerlendirmekle gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Elimizdeki genç nüfus hazinesinden layıkıyla istifade etmek durumundayız. Bu durumdan istifade etmek için de her türlü gerekli ortamı sağlamaya gayret ettik. Son 17 yılda büyük açılımlar, dönüşümler gerçekleştirdik ve büyük mesafeler kat edildi. 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz var. Üniversite sayımız 76'dan 206'ya çıktı. Yaşadığı şehir neresi olursa olsun üniversite eğitim almak isteyen tüm gençlerimiz için bütün imkânlar seferber edildi. Barınma sorununu da çözmek için yurt kapasitemizi ciddi oranda artırdık. 2002'de 190 olan yurt sayımız şu an 781. 182 bin olan yatak kapasitemiz 700 bin sınırına dayandı. Harç konusunu çözdük, tarihin tozlu raflarına kaldırdık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için burs ve kredi desteklerini inanılmaz oranda yükselttik. Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimize 500 lira, yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira burs ve kredi imkanı sunuyoruz. 1 milyon 600 bin öğrencimiz şu an, bu imkânlardan faydalanıyor."

‘HAYAL ETTİĞİMİZ EN ÜST SEVİYEYE RAHATLIKLA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Niteliği artırmak gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, "Bütün okullarımızla, akademik camiamızla, fakültelerimizle, yüksekokullarımızla topyekün nitelik ve üretim için çalışmak zorundayız. Unutmamak lazım ki Türkiye'nin uluslararası alanda politik ve ekonomik gücü, bilgi ve teknoloji noktasındaki üretimine bağlı. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeyken, üniversitelerimizin ülkemizin, Türkiyemizin taşıdığı iddianın gerisinde olması asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin çabaları neticesinde küresel ölçekte bilimde, ticarette, girişimcilikte, teknolojide, sanatta ağırlığını artıracağını ve dünya meselelerine büyük sözlerle dahil olacağını söyledi. Hükümetin bütün kaynaklarıyla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğini anlatan Kasapoğlu, "Aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz; yeter ki yaptığımız işi aşkla, sevgiyle yapalım ve gençlerimize bu toprakların değerini, üzerlerinde sorumluluğu ve Türkiye'nin vizyonunu doğru bir şekilde izah edelim. Hayal ettiğimiz en üst seviyeye bu bilinç ve şuurdan sapmadığımız müddetçe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

‘LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARA DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE’

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin tarihçesine değindiği konuşmasında, üniversite bünyesinde 17 fakülte, dört yüksekokul ve dört meslek yüksekokulu ile lisans, 11 enstitü ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmetler görevleriyle takdir edildiğini belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Marmara Üniversitesi bu işlevleri, eğitim ve araştırmadaki rekabetçi yönleriyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir öğretim kurumu olma vizyonuyla yerine getiriyor. Eğitim-öğretim konusunda üniversitemizi diğer yüksek öğretim kurumlarından farklı kılan özelliklerinden biri lisans düzeyinde ana dilimiz Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere dört lisanda eğitim-öğretim kapasitesiyle sayıları 3 bini aşan uluslararası öğrenciye yükseköğretim kapısını açıyor. Üniversitemizde Çin'den ABD'ye, Fil Dişi Sahilleri'nden Japonya'ya kadar bütün dünya uluslarından öğrenciler eğitim görüyor. Üniversitemizde toplam öğrencilerin yüzde 66'sı lisans, yüzde 24'ü lisans üstü, yüzde 10 önlisans programlarda okuyor. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı dikkate alındığında lisans üstü programlara devam eden öğrencilerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu görülmektedir ki bu sayı birçok üniversitenin toplam öğrenci mevcudundan daha fazla."

Özvar, üniversitenin lisans üstü eğitim politikalarını, bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda belirlediğini, strateji ve kurumsal planlarını bu yönde hazırladığını söyledi.

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğunun da bir dinleti sunduğu programın sonunda Özvar, Kasapoğlu'na Marmara Üniversitesi sweatshirtü ve kupası hediye etti.