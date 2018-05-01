Mantı satarak kızları okutuyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
DHA
01.05.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

Mantı satarak kızları okutuyorlar

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Mantı satarak kızları okutuyorlar

Mersin’in merkez ilçesi Mezitli Belediyesi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının okuması için yaptıkları mantıyı satıyor.

Haftada iki gün toplanarak mantı ve sıkma yapan kadınlar, kurdukları stantlarda bu ürünleri satıyor. Bu yöntemle 10 kız öğrencinin eğitimine katkı sağlayan gönüllü kadınlar, bir süre önce başlattıkları ‘Topla, Üret, Sat, Okut’ projesiyle dar gelirli ailelere umut oluyor.

Proje kapsamında plastik, cam, kağıt, metal ve karton kutular gibi geri dönüştürülebilir atık malzemeleri çeşitli ürünlere de dönüştüren kadınlar, elde ettikleri geliri bursa çevirdi. Eskimiş ve yıpranmış kot pantolonlardan çanta, yapay çiçeklerden kapı süsleri, mukavva kutulardan maket ev yaparak belediye önünde ve çeşitli etkinliklerde açtıkları stantta satışa sunan kadınlar, el emeği ürünlerini kız çocuklarının okuması için satıyor.

Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Afitap Duru, daha önce atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek kız öğrencilerin okumasına destek olduklarını söyledi. Duru, "Şimdi de mantı yaparak çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir arkadaşımız karşılık beklemeden ve çıkar sağlamadan tamamen gönüllü olarak çocuklarımızın eğitiminin devam etmesi için çaba sarf ediyor. Sevgiyle, emekle atık malzemelerden yaptığımız çanta, kapı süsleri, el işleri, maket evler gibi ürünlerimizi de satışa çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz parayı yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize her ay burs olarak veriyoruz. Yaptığımız işten mutluyuz, huzurluyuz ve keyifliyiz" dedi.

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