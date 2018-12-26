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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.12.2018 - 13:40, Son Güncelleme:/

‘Mahalledeki çocukların’ çektiği filmler galaya hazırlanıyor

İzmir'de ‘Mahallemizde Film Çekiyoruz’ etkinliği kapsamında bir araya gelen 13-24 yaş arası çocuk ve gençler hem senaryosunu yazıp hem oynayıp hem de yönettikleri filmlerinin galası için gün sayıyor.

‘Mahalledeki çocukların’ çektiği filmler galaya hazırlanıyor
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İzmir'de belediyenin ve akademisyenlerin desteğiyle bir araya gelen mahalleli çocuk ve gençler, hem senaryosunu yazdıkları hem rol aldıkları hem de yönettikleri filmlerini yeni yılın ilk günlerinde izleyiciyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı’nın Gültepe ve Doğanlar mahallelerinde başlattığı ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ders verdiği ‘Mahallemizde Sanat’ projesi kapsamında ‘Mahallemizde Film Çekiyoruz’ etkinliği ile 13-24 yaş arasındaki çocuk ve gençler, mahallede ve okulda çektikleri filmlerle hem senarist hem oyuncu hem yönetmen oldu.

Bornova Doğanlar Şapeli Kültür Merkezi ve Gültepe Kültür Merkezinde yaklaşık iki aydır hafta sonları bir araya gelen çocuklar, film çekiminin inceliklerini öğrendi, kendilerini kamera karşısında deneme fırsatı buldu. Bir okulda çekilen ‘Bi Kola Bi Çiğdem’ filmiyle lise öğrencileri kamera karşısına geçerken; ‘Çocuklara Yer Yok’ filmiyle de ortaokul ve üniversite öğrencileri oyunculuk ve yönetmenlik deneyimi yaşadı.

‘Mahalledeki çocukların’ çektiği filmler galaya hazırlanıyor

Mahallenin çocuklarının iki aylık emek vererek çektikleri ilk film deneyimleri, 13 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicilerle buluşacak. Doğanlar'daki film setinde çocukların mahalledeki yaşantılarından yola çıkarak kendi yazdıkları senaryo izleyicilerin beğenisine sunulacak. Gültepe'deki film setinde ise şiddet eğilimli bir öğrencinin arkadaşlarıyla olan ilişkisi ele alınıyor.

ESKİSİ KADAR TABLETLE OYNAMIYORLAR
Filmde kısa bir rol üstlenen Lale Papaz, projeyle mahallelerinin renklendiğini, çocukların içindeki cevherin ortaya çıktığını söyledi. Papaz, "Eskisi kadar tabletle oynamıyorlar. Ben filmde çocukların topunu kesen ablayım. Çok sevdiğim için eğlencesine 'topunuzu keserim' diye bağırırdım. Bağırıyordum da kesmeyi ilk defa yaptım. Filmle gerçek oldu" dedi.

Küçük oyuncu 13 yaşındaki Uğur Toprak da projeyle çok sayıda kamera terimi öğrendiğini, sanata olan ilgisinin arttığını belirtti. Toprak, "Çok güzel bir his. Anlatılmaz yaşanır. Sanata ilgim vardı, daha arttı. Şimdi film yazıyorum, mahallede sevilen şeyleri araştırıyorum. Tablet ve telefonla oynamayı bıraktım. Öykü okuyorum, özetliyorum" diye konuştu.

‘Mahalledeki çocukların’ çektiği filmler galaya hazırlanıyor

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sabire Soytok ise çocuklara sinemanın ne olduğunu anlattıklarını, kamera açılarını öğrettiklerini, çocukların yanı sıra anneler, anneanneler ve dedelerin de oyuncu olduğunu anlattı.

Proje kapsamında çocuklara sinema eğitimlerini Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim üyesi Yüksel Batur, kısa film yönetmeni Emre Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Ahmet Özkan'ın verdiğini anlatan Soytok, "Amacımız mahalledeki çocuklarla film çekmek. Mahalleye sanat ve sinema getirdik. Onları sinema ve sanatla haşır neşir etmeye çalıştık. 13 Ocak'ta İzmir Sanat'ta galamız olacak" dedi.

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