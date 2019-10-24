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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:/

Liselilere inovasyon kampı

Lise öğrencileri için inovasyon kampı düzenlendi. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün özel eğitim kurumlarıyla işbirliğiyle hayata geçirdiği etkinliğe 10 liseden toplamda 100 öğrenci katıldı.

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Kültür Koleji, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ile birlikte lise öğrencileri için düzenlenen ‘İnovasyon Kampı’na ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen inovasyon kampına, Bakırköy ilçesindeki 10 liseden toplamda 100 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yaratıcılık, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmalarını amaçlayan kamp öncesinde bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunum öncesinde açılış konuşmaları yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören ve Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ile Sabic Türkiye yöneticileri gençlere bilim, teknoloji ve tasarım ile daha iyi bir gelecek inşa edebilecekleri mesajlarını verdi.

‘Lights of Our Future’ temasıyla, lise öğrencilerine teknoloji, girişimcilik ve inovasyon konularında yol gösteren mentor ve öğretmenler sunum, atölye çalışması, eğitim ve panel gerçekleştirdi. Tüm gün boyunca mentorlarıyla birlikte kendilerine verilen ‘soruna’ bir çözüm getirmeye çalışan genç inovasyoncular iş planlarını ve tasarım sunumlarını jüri değerlendirmesine sundu.

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