Liselilere inovasyon kampı
Lise öğrencileri için inovasyon kampı düzenlendi. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün özel eğitim kurumlarıyla işbirliğiyle hayata geçirdiği etkinliğe 10 liseden toplamda 100 öğrenci katıldı.
Kültür Koleji, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ile birlikte lise öğrencileri için düzenlenen ‘İnovasyon Kampı’na ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen inovasyon kampına, Bakırköy ilçesindeki 10 liseden toplamda 100 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yaratıcılık, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmalarını amaçlayan kamp öncesinde bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunum öncesinde açılış konuşmaları yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören ve Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ile Sabic Türkiye yöneticileri gençlere bilim, teknoloji ve tasarım ile daha iyi bir gelecek inşa edebilecekleri mesajlarını verdi.
‘Lights of Our Future’ temasıyla, lise öğrencilerine teknoloji, girişimcilik ve inovasyon konularında yol gösteren mentor ve öğretmenler sunum, atölye çalışması, eğitim ve panel gerçekleştirdi. Tüm gün boyunca mentorlarıyla birlikte kendilerine verilen ‘soruna’ bir çözüm getirmeye çalışan genç inovasyoncular iş planlarını ve tasarım sunumlarını jüri değerlendirmesine sundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle