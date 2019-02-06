Liselilerden Faslı çocuklara eğitim
Lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fas’taki çocuklara destek oldu. Dört gün boyunca Marakeş’in Sbiti Köyü, halk eğitim merkezinin inşaatında çalışan öğrenciler, köy çocuklarına İngilizce eğitim verdi, oyunlar oynadı.
Lise öğrencileri sosyal sorumluluk kapsamında bir proje gerçekleştirdi. Toplumsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Fas’ın Marakeş şehrindeki Sbiti Köyü’nde dört gün boyunca, köy halkı tarafından yapılan halk eğitim merkezinin inşaatına yardım ederek, çimento ve kum taşıdı. Okuma-yazma eğitimi ve farklı konularda kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanan merkezin inşası için, köy halkıyla el ele veren gönüllüler, sobayla ısınılan konuk evinde kaldı.
‘GÜLÜMSEMELERİ YETTİ’
Öğrenciler ayrıca her gün köy çocuklarına gruplar halinde farklı aktivitelerle İngilizce eğitim verdi. İlk gün çekinerek derslere katılan köydeki çocukların sayısının, zamanla arttığı belirtildi. Okuldan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Çocukların, yolda yerel rehberi durdurup, gülümseyerek, ‘Biliyor musun bugün ilk defa İngilizce konuşabildim’ demeleri ise gönüllüler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yardımlaşma projesinin yanı sıra kaldıkları konuk evinde yemek yapımına yardımcı olan öğrenciler, yöresel aktivitelere de katılarak, farklı bir kültürü tanıdı.”
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