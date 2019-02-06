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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
06.02.2019 - 13:48, Son Güncelleme:/

Liselilerden Faslı çocuklara eğitim

Lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fas’taki çocuklara destek oldu. Dört gün boyunca Marakeş’in Sbiti Köyü, halk eğitim merkezinin inşaatında çalışan öğrenciler, köy çocuklarına İngilizce eğitim verdi, oyunlar oynadı.

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Lise öğrencileri sosyal sorumluluk kapsamında bir proje gerçekleştirdi. Toplumsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Fas’ın Marakeş şehrindeki Sbiti Köyü’nde dört gün boyunca, köy halkı tarafından yapılan halk eğitim merkezinin inşaatına yardım ederek, çimento ve kum taşıdı. Okuma-yazma eğitimi ve farklı konularda kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanan merkezin inşası için, köy halkıyla el ele veren gönüllüler, sobayla ısınılan konuk evinde kaldı.

GÜLÜMSEMELERİ YETTİ’
Öğrenciler ayrıca her gün köy çocuklarına gruplar halinde farklı aktivitelerle İngilizce eğitim verdi. İlk gün çekinerek derslere katılan köydeki çocukların sayısının, zamanla arttığı belirtildi. Okuldan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Çocukların, yolda yerel rehberi durdurup, gülümseyerek, ‘Biliyor musun bugün ilk defa İngilizce konuşabildim’ demeleri ise gönüllüler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yardımlaşma projesinin yanı sıra kaldıkları konuk evinde yemek yapımına yardımcı olan öğrenciler, yöresel aktivitelere de katılarak, farklı bir kültürü tanıdı.”

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