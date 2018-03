Liseliler Keele Üniversitesi’nde matematik bilginlerini anlattı

Türkiye’den öğrenciler İngiltere İngiltere School of Computing and Mathematics at Keele University’de matematik bilginlerini anlattı. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri İngiltere School of Computing and Mathematics at Keele University’de 1.100 yıl önce yaşamış dünyaya yön veren Türk İslam İlimlerinden Harezmi’nin 2’nci dereceden denklem çözümü, El-Biruninin dünyanın çevresini nasıl hesapladığı, Ebul Vefanın Pisagor teoremini nasıl ispat ettiği ve Al-Uqlidisinin görme engelliler için yaptığı hesap tablasının poster ve modellerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Keele Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin katıldığı sunumun ardından üniversite akademisyenlerinden Dr. David Bedford ise öğrencilere matematik dersi verdi. Sunum yapan öğrenciler Keele Üniversitesi’nden katılım sertifikası aldı.