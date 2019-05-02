Liseliler, çalışmalarını uzmanlara sundu
Ankara’da özel bir okulun, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, ‘6. Fen Oyunları’ etkinliğinde ürünlerini paylaştı. Etkinlikte 120 öğrenci, bilimsel süreç becerileriyle hazırladığı 34 projeyi Ankara, Çankaya ve Hacettepe üniversitelerinden alanlarında uzman bilim insanlarına sundu.
Özel Arı Okulları’nın 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, ‘6. Fen Oyunları’ etkinliğinde ürünlerini paylaştı. Öğrenciler, okullarında aldıkları eğitimlerle STEAM programını da kullanarak akademik ve gündelik yaşamda yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Yaratıcılığın ürüne dönüştüğü ‘Fen Oyunları’ etkinliğinde, 120 öğrenci, bilimsel süreç becerileriyle hazırladığı 34 projeyi Ankara, Çankaya ve Hacettepe üniversitelerinden alanlarında uzman bilim insanlarına sundu. Okul, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek amacıyla oluşturulan tüm ortamlarında öğrenci merkezli yaklaşımla her öğrencinin yetenekleri geliştirerek onların yaşam boyu öğrenmelerini hedefliyor.
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