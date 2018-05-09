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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
09.05.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Liseli çoban kızın hedefi, futbolcu olmak

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Liseli çoban kızın hedefi, futbolcu olmak

Muğla'da yaşayan lise öğrencisi Melek Günay (15), gündüzleri okulda eğitim gördükten sonra eve döndüğünde yemek yapıyor, inek sağıyor, keçi otlatıyor. Anne babası ayrı olan babasıyla kalan, aynı zamanda 9 yaşındaki kardeşinin de sorumluluğunu taşıyan Günay, çobanlık yaparken ders çalışıyor. Öğretmeninin kurduğu Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü’nde futbol oynayan Günay’ın hedefi, orta sahada top koşturan bir fulbolcu olmak.

Ula’nın Karabörtlen Mahallesi’nde yaşayan lise öğrencisi Melek Günay, Gökova Adile Mermerci Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıfta okuyor. Derslerden sonra yemek hazırlıyor, inek sağıyor ve hayvanlarını otlatıyor. Aynı zamanda Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü’nde orta saha mevkiinde futbol oynayan Günay, keçilerini otlattığı sırada da ders çalışıyor, antrenman da yapıyor. Annesi Aysel Günay ile babası Ramazan Günay ayrı yaşadığı için 9 yaşındaki kardeşi Melike’nin de ihtiyaçlarıyla ilgilenen Melek Günay, "Babamla yaşıyorum. Evin tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra okuluma gidiyorum. Okul çıkışı yemek hazırladıktan sonra ineğimizin sütünü sağıyorum. Babam yorgun olduğu zaman ise keçilerimizi otlatmaya götürüyorum. Çoğunlukla onlardan ayrılmak istemiyorum. Derslerimi, hayvanlarımızın arasında yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Zaman buldukça antrenmanlara gidiyorum. Tek hayalim ileri de büyük bir futbol kulübünün orta sahasında top oynamak" dedi.

ÖĞRETMEN KÖY KIZLARI İÇİN SEFERBER OLDU
Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı ile aynı zamanda Köyceğiz İMKB Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Özgür Kayaoğlu, kızları sosyal hayata kazandırmak, erken evliliklerin önüne geçmek için spor kulübü kurduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve civar köylerde futbola ilgili kızların olduğunu gördüm. Bazı kızlarımız çobanlık ve arıcılık yapıyor. Onları sosyal hayata kazandırmak, erken evliliklerin ve kadın intiharlarının önüne geçmek adına bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak gördüm. Kolları sıvayarak öğretmenlik yaptığım okulumdan arta kalan zamanlarda köy köy gezmeye başladım. Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak sözünden hareketle taşın altına elini koydum. Derneğimi kurduktan sonra TFF’ye kulübümüzü tescil ettirdim. Çocukların dolmuşla gelmeleri gitmelerinden tutun kulüp kurma masrafları, şampiyonaya gitme, gelme ve konaklama masraflarını ben karşıladım. Buradaki asıl amaç bir kartopu yapabilmek ve onun bir çığa dönüşmesine önayak olmak. Çocuklarla antrenmanlar çok güzel ilerliyor. Spor malzemesi ile diğer giderleri anlamında çok eksikleri var. STK’lar, iş adamları ve tanınmış kişilerden destek bekliyoruz."

Ailelerin genel bakışının çok olumlu olduğunu belirten Kayaoğlu, "Bazı aileler ise çocuklarının derslerden geri kalacakları endişesini taşımaktaydı. Öğrencilerin antrenman ve maçlara başladıktan sonra ders notlarındaki yükselişi onları şaşırttı. Çünkü gerçek başarı, sosyal etkinliklerden geçiyor. Çocuk hiçbir yerde deşarj olamadığı kadar orada deşarj oluyor" dedi. Öğretmen Kayaoğlu, Melek’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Türkiye Şampiyonası’nda yer aldığımız zaman 4 kızımızı milli takıma girecek kadar başarılı buldular. Biri de Melek’ti. Melek’i kazanmak için sık sık onun köyüne geliyorum. Bundan sonraki tek amacım imkanı olmayan kız çocuklarımıza spor yaptırmak. Türk sporunun geleceğinin telaşı içerisindeyiz. Kırsal kesimlerde yaşayan kızlarımıza sahip çıkılmasını istiyorum. Devletimiz görev verirse Muğla’dan Hakkari’ye kadar köy köy gezerim" dedi.

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