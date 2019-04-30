Liseden Ömer F. Oyal'a 'Edebiyat Ödülü'
İstanbul'da bulunan bir Fransız lisesi ile lisenin derneği tarafından verilen edebiyat ödülünün bu yılki sahibi, Ömer F. Oyal oldu.
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sionlular Derneği tarafından verilen 'NDS Edebiyat Ödülü'ne, 'Zaman Lekeleri' adlı romanıyla yazar Ömer F. Oyal layık görüldü. Oyal'a ödülü, Fransız Sarayı'nda 7 Mayıs'ta Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın katıldığı törende takdim edilecek. 'Tekme Tokatlı Şehir Rehberi' adlı öykü kitabını kaleme alan Mevsim Yenice ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.
Bu yıl 11'incisi verilen ödülü kazananlar, başkanlığını Tomris Alpay'ın üstlendiği, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Mine Haksal'ın görev yaptığı jüri tarafından belirlendi.
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