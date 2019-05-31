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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

LGS 1 Haziran'da: 1526 lise için yarışacaklar

LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da yapılacak. Adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. Bu yıl 1526 liseye toplam 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak.

LGS 1 Haziran'da: 1526 lise için yarışacaklar
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Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. LGS’de çoktan seçmeli 90 soru yer alırken birinci oturum saat 09.30’da, ikincisi ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yer alacak. Adaylara bunun için 75 dakika tanınacak. Bu oturum tamamlandığında 45 dakika ara verilecek. Ardından öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarından gelecek 40 soruyu 80 dakikalık sürede yanıtlayacak. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 lise merkezi sınavla öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran’da olacak.

 

LGS İLE ÖĞRENCİ ALACAK OKUL SAYILARI

OKUL TÜRÜ SAYISIKONTENJAN
Mesleki ve teknik Anadolu lisesi 52124.180
İmam hatip lisesi33928.830
Fen lisesi31034.590
Anadolu lisesi26642.100
Sosyal bilimler lisesi909.420
TOPLAM1.526139.120

 

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