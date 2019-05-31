LGS 1 Haziran'da: 1526 lise için yarışacaklar
LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da yapılacak. Adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. Bu yıl 1526 liseye toplam 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak.
Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. LGS’de çoktan seçmeli 90 soru yer alırken birinci oturum saat 09.30’da, ikincisi ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yer alacak. Adaylara bunun için 75 dakika tanınacak. Bu oturum tamamlandığında 45 dakika ara verilecek. Ardından öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarından gelecek 40 soruyu 80 dakikalık sürede yanıtlayacak. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 lise merkezi sınavla öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran’da olacak.
LGS İLE ÖĞRENCİ ALACAK OKUL SAYILARI
|OKUL TÜRÜ
|SAYISI
|KONTENJAN
|Mesleki ve teknik Anadolu lisesi
|521
|24.180
|İmam hatip lisesi
|339
|28.830
|Fen lisesi
|310
|34.590
|Anadolu lisesi
|266
|42.100
|Sosyal bilimler lisesi
|90
|9.420
|TOPLAM
|1.526
|139.120
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