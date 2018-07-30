LGS sonuçları sonrası ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman? Nakil detayları

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin erişimine açıldı. Eğitim hayatlarına devam edecekleri liseleri tercih etmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesine kilitlenen öğrenciler, bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte yerleştikleri okulu öğrenebilecek. Henüz yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirme dönemini bekleyecek. İşte, lise tercih ve yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiler

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin günlerdir beklediği LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları yoğun şekilde sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlanarak tercih yapan adayların erişimine açıldı. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

Yerel yerleştirme için ise okullardaki 1 milyon 141 bin 318 kontenjandan 342 bin 392’si boş kaldı. Yerel yani, adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapıp yerleşen öğrenci sayısı 798 bin 926 oldu. Hem LGS hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında boş kalan kontenjan sayısı 342 bin 589 olurken, yerel yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 olarak açıklandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA İLGİLİ VERİLER

TOPLAM

KONTENJAN BOŞ KALAN

KONTENJAN TERCİH YAPAN

ADAY SAYISI YERLEŞEN

ADAY SAYISI YERLEŞEMEYEN

ADAY SAYISI Merkezi

Yerleştirme 127.480 197 437.070 127.283 Yerel Yerleştirme 1.141.318 342.392 1.017.891 798.926 91.687



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre LGS’ye katılan öğrencilerden 33 bin 694’ü ilk, 35 bin 148’i ikinci ve 27 bin 912’si ise üçüncü tercihine yerleşti.

LGS İLE YERLEŞEN ADAYLARLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER:

1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 33.694 2. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 35.148 3. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 27.912 4. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 18.812 5. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 11.717 TOPLAM 127.283



Adrese dayalı yerleştirmeyle 503 bin 970 aday birinci, 118 bin 327 aday ikinci, 84 bin 619 aday üçüncü tercihine yerleşmeyi başardı.

YEREL YERLEŞTİRME SONUCUNDA ADAYLARIN KAÇINCI TERCİHİNE YERLEŞTİĞİNE YÖNELİK VERİLER:

1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 503.970 2. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 118.327 3. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 84.619 4. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 57.314 5. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 34.696 TOPLAM 798.926

FEN, ANADOLU VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ DOLDU

LGS ile öğrenci alan okullardan fen liselerine ait 34 bin 530, Anadolu liselerinin 35 bin 560, sosyal bilimler liselerinin de 9 bin 510 kontenjanının tamamı doldu. Anadolu imam hatiplerde 65, teknik program uygulayan Anadol liselerinde ise 132 kontenjan boş kaldı.

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUCUNDA



TÜRÜ KONTENJAN YERLEŞEN

ADAY SAYISI BOŞ KALAN

KONTENJAN Anadolu İmam Hatip Lisesi 28.740 28.675 65 Anadolu Lisesi 35.560 35.560 - Anadolu Teknik Programı 19.140 19.008 132 Fen Lisesi 34.530 34.530 - Sosyal Bilimler Lisesi 9.510 9.510 - TOPLAM 127.480 127.283 197



Adrese dayalı yerleştirmedeyse en çok boş kontenjanın Anadolu meslek liselerinde olduğu görüldü. Bakanlığın açıkladığı verilere göre Anadolu meslek programı uygulayan liselere ait 481 bin 482 kontenjandan 214 bin 34’ü boş kaldı. 224 bin 950 kontenjanı bulunan Anadolu imam hatiplerde de boş kontenjan sayısı 107 bin 288 oldu. Toplam kontenjanı 434 bin 886 olan Anadolu liselerinde ise 21 bin 70 kontenjan boşluğu olduğu görüldü.

YEREL YERLEŞTİRME SONUCUNDA

TÜRÜ KONTENJAN YERLEŞEN

ADAY SAYISI BOŞ KALAN

KONTENJAN Anadolu İmam Hatip Lisesi 224.950 117.662 107.288 Anadolu Lisesi 434.886 413.816 21.070 Anadolu Meslek Programı 481.482 267.448 214.034 TOPLAM 1.141.318 798.926 342.392



Adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih edilen diğer okul türü ise pansiyonlu okullardı. Toplam 3 bin 509 kontenjanı bulunan pansiyonlu okulların 477’sinin dolduğu açıklandı.

PANSİYONLU YERLEŞTİRME SONUCUNDA

ADAY SAYISI TERCİH SAYISI YERLEŞEN

ADAY SAYISI 1653 (Yerel Yerleştirme Sonrası Kalan 3.509 477

ÖĞRENCİLERİN YARISI ANADOLU, FEN VE SOSYAL BİLİMLERE GİTTİ

Verilere göre hem merkezi hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercihte bulunan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin yarısı, yani yüzde 50’si fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine yerleşti. Öğrencilerin yüzde 15’i imam hatiplere, yüzde 35’i de meslek liselerine gitti.

LGS’YE GİREN 51 ADAY OBP’YE GÖRE YERLEŞTİ

LGS puanıyla tercihte bulunan adaylardan 51’i puan eşitliği nedeniyle Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OBP) göre bir liseye yerleştirildi. Diğerleri ise sınav puanlarına göre bir liseye girmeye hak kazandı.

ADRESE DAYALIDA 252 ADAYDA EŞİTLİK

Adrese dayalı yerleştirmede eşitlik olan 252 aday için de kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme gerçekleştirildi. Bunun sonunda yine puan eşitliği olan 5 aday da sıralama dışında yerleştirilerek, kontenjanı dolmayan okullara gönderildi. Bakanlık bu yerleştirme nedeniyle herhangi bir hak kaybı oluşmadığının altını çizdi.

TERCİH YAPAN 91 BİN 687 ÖĞRENCİ YERLEŞEMEDİ

MEB’den yapılan açıklamada, yerel yerleştirmenin puana göre yapılmadığı vurgulanarak, “Bu nedenle öğrencilerimizin okullara dağılımı başarı yönünden farklılıklar içeren bir yapıda oluşmuştur” denildi. Ayrıca ilk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91’inin LGS puanı ve adrese dayalı öğrenci alan okullara yerleştirildiği ve 91 bin 687 öğrencinin tercih yaptığı halde herhangi bir okula yerleşemediği belirtildi.

ÇOK TERCİH EDİLEN OKULLARIN KONTENJANI ARTIRILACAK

Bakanlık yerleşemeyen öğrenciler için, daha çok tercih edilen okullarda kontenjan artırımına gidecek.





TERCİH YAPMAYANLARA NAKİL HAKKI

İlk yerleştirmede tercih yapmayan ve bu nedenle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler de nakil döneminde tercihte bulunabilecek. Nakil döneminde de bir okula yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayanlar, 10-14 Eylül arasında ‘İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’na başvuruda bulunabilecek.



LGS İLE YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILDI?







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EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

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