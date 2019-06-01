LGS bugün
Bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na yaklaşık bir milyon öğrencinin gireceği tahmin ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ise 2 Haziran’da.
LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapılacak. Sınava girecek öğrenci sayısı son ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak yaklaşık bir milyon öğrencinin sınava gireceği tahmin ediliyor. LGS’de adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. Bu yıl 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Birinci oturumda 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yer alacak. Adaylara bunun için 75 dakika süre tanınacak. Bu oturum tamamlandığında 45 dakika ara verilecek. Ardından öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarından gelecek 40 soruyu 80 dakikalık sürede yanıtlayacak. Sınavla mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran’da olacak.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul’da bugün sınava girecekler için İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
UZMANLARDAN ÖNERİ: RAHAT GİYİNİN
Hürriyet’e konuşan eğitim uzmanları sınava girecek adaylara şunları öneriyor:
Sınavla ilgili kimlik ve giriş belgelerini aldığınıza emin olun.
Evden, en az 30 dakika önce sınav merkezine varacak şekilde çıkın.
Rahat giyinin. Cebinize ağırlık yapacak veya vücudunuza batabilecek eşyalarınızı almayın.
Normal bir kahvaltı edin, hiç kullanmadığınız vitamin gibi ek takviyeleri almayın.
Sabah uyandığınızda nefes egzersizleri yapın. Nefesinizi düzenleyin.
Salona vardığınızda görevli öğretmenlerin talimatlarını takip edin.-
Sınav esnasında odaklanma güçlüğü çekerseniz, kendinize birkaç dakika zaman tanıyın. Derin nefes alın ve duruşunuzu kontrol edin.
74 ÖZEL OKUL LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK
LGS’yle alacağı açıklanan lise ve kolejler şöyle:
İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel
İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız
KOCAELİ: Kocaeli Marmara
MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen
MUĞLA: Bodrum Marmara
TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan. (Esra ÜLKAR)
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