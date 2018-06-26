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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
26.06.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

LGS birincileri belli olmaya başladı  

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LGS birincileri belli olmaya başladı  

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla, Türkiye birincileri de belli olmaya başladı. İşte Türkiye’nin farklı şehirlerinden, LGS şampiyonlarından bazıları ve hikayeleri.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yaklaşık 1 milyon adayın katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, tüm soruları doğru yaparak Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler de belli olmaya başladı. Bu adaylardan bazıları şöyle:

LGS birincileri belli olmaya başladı

Akbel Aydın (Ordu/Altınordu 19 Eylül Ortaokulu): Çok soru çözdüm. Tabii öğretmenlerimin de çok yardımı oldu. Sonucu gördüğümde heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Ama biraz da sakindim. Çünkü aklımın bir köşesinde olabileceğini düşündüm. Okulda yaptığımız denemelerde kötü yapıyordum. O sırada 15 gün kadar moralim de bozulmuştu. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle yeniden moralimi geri kazandım. İleride yurtdışında okumak istiyorum. İyi bir liseye gidersem iyi bir üniversiteye de gidebileceğimi düşünüyorum. Yeni adaylar, çok kitap okusun. Çünkü sorular çok uzun. Özellikle fende bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler.

LGS birincileri belli olmaya başladı

Olçum Başak: Öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya uğraştım. Evde düzenli çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi. Düzenli çalışarak hem derslerime vakit ayırdım, hem de gezdim ve oyun oynadım. Gelecekte iyi bir üniversitede eğitim almak ve doktor olmak istiyorum.

LGS birincileri belli olmaya başladı

Mehmet Faruk Köylü (Konya-Pema Koleji): İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmak. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım.       

 

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