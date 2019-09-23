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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

‘LGS 2020’ alarmı

Daha önce okula başlama yaşının düşürülmesi ve ‘6-7 yaşındaki çocukların birlikte eğitime başlaması’ nedeniyle bu yıl liselere giriş sınavına yaklaşık yüzde 50 daha fazla öğrencinin katılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘LGS 2020’ planlama çalışmalarına başladı.

‘LGS 2020’ alarmı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıl yapılacak liselere yerleştirmelerle ilgili çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında yapılan toplantıya genel müdürler katıldı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmiş, okullu olan minik öğrenci sayısında artış yaşanmıştı. O yıl okula başlayan öğrenciler, 2019-2020 eğitim yılında 8’inci sınıftan mezun olacaklar. Bundan dolayı, 2020’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınava girecek ve merkezi yerleştirmelerle liseli olacak öğrenci sayısı da arttı. Önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde daha fazla öğrencinin liseli olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda “6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4’ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40’a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak” demişti.

‘PLANLAMALARI YAPIYORUZ’
MEB’in LGS 2020 ile ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, toplantıda okul kapasiteleri, yeni okul inşaatları, sınav takvimi gibi süreçlerin değerlendirildiğini belirtti. Özer, MEB’in internet adresinde yayımlanan açıklamasında şu bilgileri verdi:
“Toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik. Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019’a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”

60 AYLIKLAR OKULLU OLMUŞTU
- 2012-2013 eğitim yılındaki 4+4+4 sistemiyle birlikte 60 aylık çocukların okula başlatılması da zorunlu hale getirilmişti. İstemeyen veliler, “Okula başlayamaz” raporu almak zorundaydı. Ardından yaş sınırı 66 aya çıkarıldı. 4+4+4’ün ikinci yılında ise MEB, okula kayıt yaşında yönetmelik değişikliği yaptı. 66 aylıkların okula başlamasını ertelemek için rapor yerine veli dilekçesi yeterli oldu. Velileri dilekçe verdiğinde 66, 67 ve 68 aylık çocukların kayıtları bir yıl ertelenebildi.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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