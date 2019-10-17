KYK başvuruları başladı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2019-2020 öğretim yılı burs ve kredi başvuruları başladığını duyurdu. 24 Ekim'e kadar devam edecek burs başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri burs ve kredi başvurusunda bulunabilir.
Başvurular e-devlet üzerinden 24 Ekim'e kadar alınacak.
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