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    KSÜ Rektörlüğü'ne vekaleten atama

    AA
    23.03.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ), hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alınan Prof. Dr. Durmuş Deveci'nin yerine Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Can vekaleten rektörlüğe atandı.

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca (YÖK) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Prof. Dr. Durmuş Deveci'nin yerine Prof. Dr. Can, vekaleten rektörlüğe getirildi.

    Prof. Dr. Can, 3'ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 18'i ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve yöneticilik yaptı. 22 yıl üniversitelerde öğretim üyeliği ve akademik yöneticilik olmak üzere toplamda 44 yıl devlet memurluğu görevinde bulundu.

    Can halen KSÜ Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Yönetimi bilim dalında da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Rektör , Vekil Rektör , Prof. Dr. Niyazi Can
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