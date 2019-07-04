KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM, 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgelerini açıklandı. 14 Temmuz’da yapılacak sınav için adaylar belgeleri ÖSYM’nin internet adresinden alabilecek.
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgelerine erişim açıldı. 14 Temmuz’da yapılacak sınav için adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgeleri edinebilecek. ÖSYM’nin uyarısına göre, 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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