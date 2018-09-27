KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri açıklandı
7 Ekim düzenlenecek 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylarının sınava girecekleri salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden ulaşabilir.
2018 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav salonlarını gösteren belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.
Adayları saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle