Köy çocuklarını dart ve bocceyle tanıştırdı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki bir ortaokulun beden eğitimi öğretmeni İlkay Fırtın, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarını bocce ve dart ile kızları ise futbolla tanıştırdı. Öğrencilerinin müsabakalardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Fırtın, 2012 yılında iki plaketin bulunduğu okuluna altı yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdı.
Kofçaz Atatürk Ortaokulu'nda 2012'de beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan İlkay Fırtın, işe öğrencilerini bocce, dart gibi branşlarla, kızları ise futbolla tanıştırmayla başladı.
Taşımalı sistemle 16 köyden okula gelen öğrencilerinin katıldıkları müsabakalardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Fırtın, 2012 yılında iki plaketin bulunduğu okuluna altı yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdı.
Kendilerini böyle bir öğretmenleri olduğu için şanslı hisseden öğrenciler, beden eğitimi derslerinde katılacakları önemli müsabakalara hazırlanıyor. Kız öğrenciler, futbolda tüm hünerlerini sergilerken, erkek ve kızlardan oluşan bocce ve dart takımları da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.
Beden eğitimi öğretmeni Fırtın, öğrencilere sporla okulu sevdirdiğini söyledi. Kendisinin de spora aşık bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Fırtın, sporla köy çocuklarının umutlarının ve okula bakış açılarının değiştiğini belirtti.
Okulda eğitim gören 62 öğrencinin tamamının çeşitli branşlarda spor yaptığını anlatan Fırtın, "2012 yılında okula geldiğimde bir patlak bir de inik topla çalışmalara başladık. Devlet büyüklerimizin desteğiyle 900 nüfuslu küçük bir ilçede imkânsızlıklar ve yokluklar içerisinde köy çocuklarımızla nelerin başarılabileceğini bir nebze de olsa gösterdik. 16 köyden okulumuza eğitim amacıyla gelen 62 öğrencimize var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Özellikle kız futbol takımının başarıdan başarıya koştuğunu söyleyen Fırtın, katıldıkları müsabakalarda çok güzel sonuçlar aldıklarını anlattı. Kofçaz'ın adını sporla tanıtacaklarını belirten Fırtın, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
2012 yılında iki plaketin bulunduğu okuluna altı yıl içerisinde 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdığına dikkati çeken Fırtın, "Sporda başarıyı tatmış her bireyin hayatta mutlaka başarılı olmanın bir yolunu bulacağını düşünüyorum. Azmimizle, köy çocuklarının başarısını göstereceğiz" diye konuştu.
'FUTBOL OYNAMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'
Kız futbol takımının kaptanı Ceren Malik, eğitimi için Terzidere köyünden Kofçaz Atatürk Ortaokulu'na geldiğini söyledi. Köyde daha önceden hiç futbol oynamadığını anlatan Malik, köylerde kızların futbol oynamasına ön yargılı bakıldığını belirtti.
Babasının daha önceden amatör liglerde futbol oynadığını ve küçükken kendisinin de hep futbol oynamak istediğini ancak annesinin kızdığını söyleyen Malik, "Köyde hiç futbol oynamadım çünkü köylerde kızların futbol oynaması biraz garip gelebilir. İlkay öğretmenimiz burada kızların da futbol oynayabileceğini baştan bize daha sonra da velilerimize anlattı. Bir kız olarak futbol oynamak gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.
Katıldıkları turnuvalarda madalyalar ve kupalar kazandıklarını vurgulayan Malik, köy çocukları olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Öğrencilerden Eren Aktaş da böyle bir öğretmene sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini anlattı. Okulda ilk kez bocce ile tanıştığını belirten Aktaş, "Boccenin oynandığı topları gördüğümüzde ilk başta çok yabancı geldi. Baştan oyundan hiçbir şey anlamadık. Öğretmenimizin desteğiyle okulumuza madalya ve kupalar kazandırdık" diye konuştu.
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