Kodlamanın geleceği ‘4. İstanbul Tasarım Bienali’ne taşındı
Kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedefleyerek oluşturulan bir program kapsamında düzenlenen ‘Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları’ devam ediyor. Buluşmaların üçüncüsü, İKSV tarafından düzenlenen ‘4. İstanbul Tasarım Bienali’ kapsamında, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
‘Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları’ katılımcıları, eğitime ve kodlamaya farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor. Etkinliğe 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Beyoğlu’ndaki mekânları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat binası ev sahipliği yaptı. Yapı Kredi’nin oluşturduğu program kapsamında, Prof. Dr. Erhan Erkut, Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ve Hakan Erdoğan konuşma yaptı. Etkinlik, ‘Kodlama, sokakta mı yoksa bilgisayar başında mı öğrenilir?’ başlığı altında gerçekleştirildi. Code.YapıKredi Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları’nın üçüncüsünde bienalin tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulandığı temasıyla paralel olarak ‘Eğitim Nereye Gidiyor? Evrilir mi, devrilir mi?’ ve ‘Dünyayı yazılımın elinden kim kurtaracak?’ sorularının cevapları arandı.
GELECEĞİN EĞİTİM TASARIMI
Prof. Dr. Erhan Erkut, geleceğin eğitim tasarımına yönelik konuşmasında bilgi patlaması, maliyetler, eşitsizlik, teknoloji ve Z kuşağıyla birlikte eğitimin 21’inci yüzyılda dönüşüme uğradığını söyledi. Erkut, nesnelerin interneti, büyük veri, bilimin hızlı gelişmesi ve paylaşım toplumu nedeniyle 1900’lü yıllarda dünyadaki toplam bilginin 100 yılda bir ikiye katlanırken, 2020 yılında bu bilginin 11-12 saatte bir ikiye katlanacağını belirtti. Erkut, bilginin ezberlenmesi yerine sorgulanmasının, analiz edilmesinin ve kendi kendine öğrenme yöntemlerinin öğretilmesinin öneminden bahsetti. Erkut, eğitimin daha demokratik bir ortamda, daha fazla sorgulamaya yönelten, öğrencilerin yaparken öğrenmelerini sağlayan ve herkese açık online eğitim araçlarını kullanarak kendilerini geliştirmeye teşvik edici bir yapıya dönüşmesi gerektiğini anlattı.
‘DÜNYAYI ÖĞRENMEK İÇİN KODLA’
Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ile Hakan Erdoğan ise kodlamanın 7’den 70’e herkesin kendi imkânlarıyla ya da bir eğitim kurumu içerisinde öğrenebileceği bir yetkinlik olduğunu söyledi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kodlamayı öğrenmenin de analitik düşünce sistemini kavramak açısından faydalı olduğunu belirten Ergin ve Erdoğan, kodlama bilgisinin yaratıcı düşünceyle birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hedefin, kurulan yazılım sisteminin yıllarca ayakta kalması olduğunu belirten konuşmacılar, kodlamayla yazılım dünyasına adım atan bireylere, başarılı bir yazılımcı olmanın yolunu tarif ederken sunumlarını ‘Dünyayı öğrenmek için kodla’ diyerek tamamladı.
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