Kitapseverlerle buluşacaklar
‘ÇOKİ Yayıncılık’ 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda (TÜYAP) kitapseverlerle buluşuyor. Adını ‘çocuk’ ve ‘kitap’ sözcüklerinin ilk iki harfinden alan yayın, okurlarını bekliyor.
Bifen Şirketler Topluluğu’nun markası olan ÇOKİ Yayıncılık’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni Yalvaç Ural yapıyor. Çağdaş, yenilikçi, özgün, ayrımlı, öncü ve görsel okuma yetisi yüksek çocuk ve genç okurlar yetiştirmek üzere yola çıkan ÇOKİ Yayıncılık, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere seslenmeyi hedefliyor. Edebiyatın yazınsal türleri içindeki masal, öykü, şiir, fabl, roman türlerinin yanı sıra eğitim, sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji konulu çalışmalara yer veriyor. Dünya’da sayısı gittikçe artan korku, gerilim ve aksiyon içerikli yetişkin ve çocuk kitapları, kişileri edebiyattan uzaklaştırıyor. ÇOKİ de, bu tür çalışmaları yasaklarla engellemek yerine, okurlarını polisiye ve korku, türünde; zombileri, komik dedektifleri konu alan gülmece ağırlıklı kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyor.
YENİ KARAKTERLERE HAYAT VERİYOR
ÇOKİ Yayıncılık, çocukların yaşantılarına farkındalık ve değer katacak yeni karakterlere de hayat veriyor. Küçük Kız Polin kitapları; Montessori anlayışıyla okul öncesi çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri pek çok oyun, eylem ve etkinliği eğlenceli bir biçimde öğretiyor. Başka bir kahraman Nino Dino, eve gelen sürpriz yumurtanın gizemini çözmeye çalışırken okuyuculara merak dolu bir dünya sunuyor. Küçük okuyucular diğer bir kahraman Küçük Ogri’nin kitapla tanışma hikâyesine şahit olurken TROPSUPER-Jurassic Tavuk sayesinde yeni bir süper kahramanla tanışıyor.
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