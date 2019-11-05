Kitapseverlerle buluşacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKitapseverlerle buluşacaklar
GeriEğitim Kitapseverlerle buluşacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:/

Kitapseverlerle buluşacaklar

‘ÇOKİ Yayıncılık’ 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda (TÜYAP) kitapseverlerle buluşuyor. Adını ‘çocuk’ ve ‘kitap’ sözcüklerinin ilk iki harfinden alan yayın, okurlarını bekliyor.

Kitapseverlerle buluşacaklar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bifen Şirketler Topluluğu’nun markası olan ÇOKİ Yayıncılık’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni Yalvaç Ural yapıyor. Çağdaş, yenilikçi, özgün, ayrımlı, öncü ve görsel okuma yetisi yüksek çocuk ve genç okurlar yetiştirmek üzere yola çıkan ÇOKİ Yayıncılık, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere seslenmeyi hedefliyor. Edebiyatın yazınsal türleri içindeki masal, öykü, şiir, fabl, roman türlerinin yanı sıra eğitim, sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji konulu çalışmalara yer veriyor. Dünya’da sayısı gittikçe artan korku, gerilim ve aksiyon içerikli yetişkin ve çocuk kitapları, kişileri edebiyattan uzaklaştırıyor. ÇOKİ de, bu tür çalışmaları yasaklarla engellemek yerine, okurlarını polisiye ve korku, türünde; zombileri, komik dedektifleri konu alan gülmece ağırlıklı kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyor.

YENİ KARAKTERLERE HAYAT VERİYOR
ÇOKİ Yayıncılık, çocukların yaşantılarına farkındalık ve değer katacak yeni karakterlere de hayat veriyor. Küçük Kız Polin kitapları; Montessori anlayışıyla okul öncesi çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri pek çok oyun, eylem ve etkinliği eğlenceli bir biçimde öğretiyor. Başka bir kahraman Nino Dino, eve gelen sürpriz yumurtanın gizemini çözmeye çalışırken okuyuculara merak dolu bir dünya sunuyor. Küçük okuyucular diğer bir kahraman Küçük Ogri’nin kitapla tanışma hikâyesine şahit olurken TROPSUPER-Jurassic Tavuk sayesinde yeni bir süper kahramanla tanışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle