Kimi Einstein oldu, kimi Edison

Cumhuriyet İlkokulu’nun sinema salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ünlü bilim insanlarının kılığına girerek yaşam öykülerini ve buluşlarını anlattı. Gösteriyi öğrenci ve öğretmenler ilgi ve beğeniyle izledi.

Ünlü bilim insanları arasında Leonardo Da Vinci, Wright Kardeşler, Thomas Edison, Karl Friedrich Benz, Albert Einstein gibi önemli isimlerin anıldığı programda ülkemizin yetiştirdiği ünlü Aziz Sancar ve kendi enerjisini üreten kalp pilinin mucidi Canan Dağdeviren’in hayatı, eğitimi ve buluşlarını anlatan öğrenciler, duygulu ve gurur verici anlar yaşattı.

Bu tür çalışma yaparak öğrencilerin bilim insanlarını tanımasını ve çalışmalarda yaşanan zorluklara rağmen yılmama davranışını kazandırmayı amaçladıklarını belirten sınıf öğretmeni Nihan Ören Koçhan ve öğrenciler, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden bolca alkış ve tebrik alarak gösteriyi tamamladı.