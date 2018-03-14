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    Kimi Einstein oldu, kimi Edison

    DHA
    14.03.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale’nin Lüleburgaz ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nun 4/B şubesi öğrencileri, Bilim ve Teknoloji haftası kapsamında, ünlü bilim insanlarının kılığına girerek yaşam öykülerini ve buluşlarını anlattı.

    Cumhuriyet İlkokulu’nun sinema salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ünlü bilim insanlarının kılığına girerek yaşam öykülerini ve buluşlarını anlattı. Gösteriyi öğrenci ve öğretmenler ilgi ve beğeniyle izledi.

    Kimi Einstein oldu, kimi Edison

    Ünlü bilim insanları arasında Leonardo Da Vinci, Wright Kardeşler, Thomas Edison, Karl Friedrich Benz, Albert Einstein gibi önemli isimlerin anıldığı programda ülkemizin yetiştirdiği ünlü Aziz Sancar ve kendi enerjisini üreten kalp pilinin mucidi Canan Dağdeviren’in hayatı, eğitimi ve buluşlarını anlatan öğrenciler, duygulu ve gurur verici anlar yaşattı.

    Kimi Einstein oldu, kimi Edison

    Bu tür çalışma yaparak öğrencilerin bilim insanlarını tanımasını ve çalışmalarda yaşanan zorluklara rağmen yılmama davranışını kazandırmayı amaçladıklarını belirten sınıf öğretmeni Nihan Ören Koçhan ve öğrenciler, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden bolca alkış ve tebrik alarak gösteriyi tamamladı.

     

    Etiketler: İLKOKUL , ÖĞRENCİ , Bilim ve Teknoloji haftası , Bilim İnsanı , Cumhuriyet İlkokulu
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