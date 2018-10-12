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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.10.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

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Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

Muş'un Korkut ilçesindeki gönüllü öğretmenler, çeşitli nedenlerden eğitimine devam edemeyen kız çocuklarını okula kazandırıyor.

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyondaki gönüllü öğretmenler, köy ve mezraları gezerek, çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen kız çocuklarını belirledi.

Okul çıkışı kilometrelerce yol katederek köylere ulaşan öğretmenlerin aileleri ikna etmesi sonucu 13 kız çocuğu okula kazandırıldı. Gönüllü öğretmenlerin gittiği yerlerden biri de ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Doğular köyü oldu. Ekiple köyü dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, kız çocuklarını okula kazandırmak için komisyon kurduklarını söyledi.

Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

İlçenin 15 köyünde ortaokul bulunmadığını, öğrencilerin ilçedeki kız yatılı okullarında öğrenimlerini sürdürdüklerini anlatan Budak, şöyle konuştu:
"Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekmiyoruz. Ama kız öğrencilerimizde halen bazı nedenlerden dolayı devamsızlık sorunu var. Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Öğrencilerimizi okula kazandırdıktan sonra şimdiye kadar var olan ders eksikliklerini telafi programlarıyla gidereceğiz."

Okul Müdürü Erkan Umul da öğrencilerin tamamının kırsal kesimde yaşadığını belirtti. Bu öğrencilerin okulun pansiyonunda kaldığını belirten Umul, "Bizler mümkün olduğu kadar en üst seviyede öğrencilerimizi okula devam ettirme adına bir hedef belirledik. Bu hedefimizi o amaç doğrultusunda gerçekleştiririz. Okula kazandırdığımız öğrencilerin eğitimlerinde, geri kaldıkları dersler için kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslar tamamen gönüllü olarak veriliyor" dedi.

Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

‘BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARINI OKULA KAZANDIRACAĞIZ’
Öğretmenlerden Nurcan Kaçan da kız çocuklarını okula kazandırmak için kilometrelerce yol katettiklerini anlattı.

Çocukluğunun Muş'ta geçtiğini söyleyen Kaçan, "O zaman gelip bizi okula götürmek için herhangi bir çabada bulunmuyorlardı. Çok sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onları okula getirmeye çalışıyoruz. Velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız" diye konuştu.

Öğretmenlerden Seçil Erman da okula gelmeyen çocukları tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Aileyi ikna ederek öğrenciyi okula getirmeye çalışıyoruz. Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Bizi ileride bu kararı aldıkları için güzel bir şekilde hatırlarlar. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride bu aldıkları karardan dolayı çok mutlu olacaklar. Bu çalışmalar kapsamında Muş'un en ücra köşesindeki köylerine gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz."

Okula kazandırılan 5’inci sınıf öğrencisi Zeynep Tekin ise "Okula gitmek istemiyordum. Köyümüze gelen öğretmenler beni ikna etti. Artık okula gitmek istiyorum. Ben de başka öğrencileri ikna etmek için öğretmen olacağım" dedi.

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