İşte Pi Day'in hikayesi

Bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen sayıya Pi deniyor. Kimin bulduğu net değil. Yaklaşık 4 bin yıldır biliniyor. Milattan Önce 1900’lere ait olduğu düşünülen bir Babil tabletinde Pi sayısı, 3.125 olarak hesaplanmış. Mısır’da bulunan Rhind Papirüsü’nde ise Pi, 3.1605 olarak gösteriliyor. Kimin yazdığı belli olmayan papirüs ise milattan önce 17’nci yüzyıla kadar uzanıyor.

ALMAN MATEMATİKÇİ 20 BASAMAĞI BULUYOR

Sadece Orta Doğu’da değil, bu konu üzerinde Çin’den ve Antik Yunan’dan düşünürler de kafa yoruyor. Ancak hepsi Pi için farklı sayılar veriyor. İran’da 15’inci yüzyılda, virgülden sonraki 16 basamak doğru olarak biliniyor. 1596’da Alman matematikçi Ludolph van Ceulen, işi ileri götürerek virgülden sonraki 20 basamağı da doğru buluyor.

Bugün virgülden sonra milyarlarca basamak hesaplanmış durumda.

GOOGLE DA BİR DOODLE İLE KUTLADI

Dünya Pi Günü, dünya çapında başta üniversiteler olmak üzere okullarda da kutlanıyor. Google da bu gün için bir Doodle hazırladı.





