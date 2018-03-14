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    İşte Pi Day'in hikayesi

    Önder ÖNDEŞ
    14.03.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    14 Mart Dünya ‘Pi’ Günü. Pi sayısındaki ‘3’ mart ayını, ‘14’ ise günü temsil ediyor. 1988’den beri kutlanan günün, matematik dünyası için özel bir önemi var. Dünyada başta üniversiteler olmak üzere birçok eğitim ve araştırma kurumunda çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Pi Günü'nü Google da bir ‘doodle’ ile kutladı. Peki nedir bu Pi sayısının hikayesi?

    Bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen sayıya Pi deniyor. Kimin bulduğu net değil. Yaklaşık 4 bin yıldır biliniyor. Milattan Önce 1900’lere ait olduğu düşünülen bir Babil tabletinde Pi sayısı, 3.125 olarak hesaplanmış. Mısır’da bulunan Rhind Papirüsü’nde ise Pi, 3.1605 olarak gösteriliyor. Kimin yazdığı belli olmayan papirüs ise milattan önce 17’nci yüzyıla kadar uzanıyor.

    ALMAN MATEMATİKÇİ 20 BASAMAĞI BULUYOR
    Sadece Orta Doğu’da değil, bu konu üzerinde Çin’den ve Antik Yunan’dan düşünürler de kafa yoruyor. Ancak hepsi Pi için farklı sayılar veriyor. İran’da 15’inci yüzyılda, virgülden sonraki 16 basamak doğru olarak biliniyor. 1596’da Alman matematikçi Ludolph van Ceulen, işi ileri götürerek virgülden sonraki 20 basamağı da doğru buluyor.

    Bugün virgülden sonra milyarlarca basamak hesaplanmış durumda.

    GOOGLE DA BİR DOODLE İLE KUTLADI
    Dünya Pi Günü, dünya çapında başta üniversiteler olmak üzere okullarda da kutlanıyor. Google da bu gün için bir Doodle hazırladı. 
    İşte Pi Dayin hikayesi

     

     

    Etiketler: Pİ SAYISI , Dünya Pi Sayısı Günü , Matematik
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