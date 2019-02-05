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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
05.02.2019 - 12:39, Son Güncelleme:/

‘İlkokula başlayanlar, bugün mevcut olmayan işlerde çalışacak’

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler’ konulu forum düzenlendi. Etkinliğe katılan YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, "İlkokula giden çocukların yüzde 65’i iş hayatına başladıklarında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışacak. Gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek önemli" dedi.

‘İlkokula başlayanlar, bugün mevcut olmayan işlerde çalışacak’
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Prof. Dr. Rahmi Er, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonunda düzenlenen ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler’ konulu foruma katıldı. Er, YÖK olarak aldıkları bütün kararlarda kaliteyi öncelediklerini, yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemi hedeflediklerini söyledi. Projelerine her eğitim yılının başında yeni çalışmalar eklediklerini belirten Er, "Yeni başlıklarımızdan birisi de, geleceğin meslekleri konusu. Günümüzdeki popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula giden çocukların yüzde 65’i iş hayatına başladıklarında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışacak. Dolayısıyla sürekli değişen ihtiyaçlar çerçevesinde bu çok hızlı değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek ve gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek son derece önemli. Bahar döneminde YÖK olarak, kongre ve çalıştaylarla bu konuyu iş dünyası ve ilgili paydaşlarla görüşerek gündemimize almış olacağız” dedi.

‘YABANCI ÖĞRENCİ SAYIMIZ 148 BİNİ GEÇTİ’
Er, yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışında kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Er, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bundan dört yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçti. Tabii bu dinamik bir rakam. Akademik yılı ekim ayı başında gerçekleştirdik. Ondan sonra da tabii ki öğrencilerin kayıt süreçleri devam etti. Bugün bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Nisan ayı başında resmi rakamlarımız açıklanacak. Tabii ki biz bu rakamları hedef odaklı izlediğimiz uluslararasılaşma stratejisi ve politikaları çerçevesinde yakalamış bulunuyoruz. Uluslararasılaşma konusuna büyük önem veriyoruz. YÖK tarihinde ilk kez Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nı ihtisas ettik, ilk defa Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgemizi hazırladık ve yurtdışına açıldık. Bakan düzeyinde yükseköğretim alanında ilişkileri geliştirebilmek için çeşitli protokoller imzaladık. Cibuti Yükseköğretim Bakanı ile de 2015 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Uluslararası öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla ‘Study in Turkey’ web sitemizi güncelliyoruz. Bu sitede sistemimizle ilgili genel bilgilerin yanında burslar, uluslararası öğrencilerin deneyimleri, yaşam şartları ve Türk kültürü gibi çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu sayfamız bir anlamda bizim görünür yüzümüz. Üniversitelerimizden bir bölümü bu site için istenen verileri ne yazık ki henüz güncelleyemediler. Bu üniversitelerimizin istenilen verileri en kısa sürede sisteme girmelerini önemle rica ediyoruz."

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